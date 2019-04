‘Avengers: Endgame’ bate récords en la taquilla global

LEA TAMBIÉN

Once años después de que ‘Iron Man’ soldara la primera pieza del universo cinematográfico de Marvel, el exitoso primer ciclo de esta andadura se cerró el pasado jueves 25 de abril con el estreno de la última parte de ‘Avengers’ con el filme número 22.

Dirigida por los hermanos Russo y protagonizada por Chris Evans, Robert Downey Jr, Brie Larson, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, entre otros, la cuarta y última entrega de la saga ha sido concebida como un punto y aparte que funciona como homenaje global a los casi 60 años de historia de estos personajes.



Esta larga y exitosa serie de películas concluye también con un homenaje a Stan Lee, el creador de muchos de los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel que ha recaudado más de USD 19 000 millones en todo el planeta.



‘Avengers: Endgame’ ya había superado los USD 644 millones en la taquilla mundial, lo que convierte a esta última producción en la mayor apertura global de toda la historia del cine, superando así a su hermana ‘Avengers: Infinity War’ que alcanzó USD 641 millones en su estreno en 2018.



Esta cifra incluye un estimado de USD 487 millones recaudados en el extranjero, coronándose así como el mayor fin de semana de apertura internacional sobre el récord de ‘The Fate of the Furious’ (estrenada en 2017).



Aunque todavía no existen datos finales sobre el resultado del primer fin de semana de estreno, los expertos apuntaban a que el filme superaría los USD 850 millones en los primeros tres días de proyección y sobrepasaría fácilmente los USD 1 000 millones en la segunda semana.



Esto a pesar de las tres horas de duración de la película, un factor que juega en contra de la recaudación porque los cines pueden proyectar la cinta menos veces en el día.

El objetivo podría cumplirse considerando que las tres películas previas se encuentran entre los filmes más taquilleros de la historia del cine, desde que en 2012 se estrenara la primera, ‘The Avengers’, con más de USD 1 500 millones en total. La tercera cinta, ‘Avengers: Infinity War’ (2018), alcanzó un histórico cuarto lugar tras cosechar USD 2 048 millones en taquilla.



Si logra superar estas marcas podría entrar en competencia para llegar al ‘top’ 10 de los filmes con mayor recaudación. La lista está liderada por ‘Avatar’, ‘Titanic’ y ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’.



La cuarta película de los Vengadores termina por cumplir el sueño de Marvel de reunir en la misma pantalla a los superhéroes de sus distintas películas. Así aparecen personajes que acompañaron al público por más de una década y otros que llevan apenas unos meses en la cinematografía.