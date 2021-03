'Avatar' superó en taquilla a 'Avengers: Endgame'

'Avatar' volvió a convertirse en la película más taquillera de la historia y superó a 'Avengers: Endgame'. Marvel reaccionó ante la noticia y emitió un comunicado en sus redes sociales.

'Avatar' sorprendió al mundo y recuperó el título como la película más taquillera de la historia a 12 años de su estreno. El récord lo consiguió gracias al relanzamiento que tuvo en China, que le posibilitó superar a 'Avengers: Endgame'. En el 2019 la cinta de superhéroes se había subido al trono. La reacción de Marvel ante la noticia no se hizo esperar y emitió un comunicado para referirse al tema.



La producción dirigida por James Cameron volvió a los cines desde el viernes en tierras chinas y ya alcanzó los USD 12 millones de recaudación en ese país. Con esa cifra llegó aproximadamente a los USD 2 798 millones contra los USD 2 797 que ostentaba la película de los Hermanos Russo. 'Avatar', que entre 2009 y 2010 generó USD 2 787 millones, regresó en el 2020 en el mercado asiático y pudo recuperar el liderato.



Marvel se expresó ante los números y emitió un comunicado oficial para aplaudir a su vencedor: "Felicitaciones a James Cameron, Jon Landau y TODA Na'vi Nation por reclamar la corona de taquilla. "Te amamos 3 000", fue la publicación para reconocer la derrota.



Por otro lado, aficionados de Marvel no se tomaron tan bien la noticia y manifestaron su enojo por el reestreno de 'Avatar'. Creen que la cinta debe ser relanzada para retomar la delantera en el ranking. "Función especial de 'Infinity War' más 'Endgame' y listo, Marvel regresa a la cima", fue el tono de los comentarios. Así quedó el listado de películas más taquilleras de la historia:



1 'Avatar' (USD 2 798 millones)

2 'Avengers: Endgame' (USD 2 797 millones)

3 'Titanic' (USD 2 187 millones)

4 'Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza' (USD 2 068 millones).

5 'Avengers: Infinity War' (USD 2 048 millones).

6 'Jurassic World' (USD 1 671 millones).

7 'El rey león' (USD 1 656 millones).

8 'The Avengers' (USD 1 518 millones).

9 'Furious 7' (USD 1 516 millones).

10 'Frozen' (USD 1 449 millones).