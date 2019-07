Autoridades suecas niegan que rapero ASAP Rocky reciba trato 'inhumano'

LEA TAMBIÉN

La cárcel sueca de Kronoberg, donde el rapero estadounidense ASAP Rocky se encuentra en prisión preventiva tras su detención por una pelea callejera el pasado domingo 30 de junio del 2019 en pleno centro de Estocolmo, negó el sábado 13 de julio que el artista se encuentre en condiciones inhumanas.

"Me gustaría decir que la mayoría de cosas que están apareciendo, no son verdad", declaró el director de la prisión, Fredrik Wallin, según recogió el diario sueco Expressen.



"Todas las críticas en los medios sociales proceden de personas o representantes que no tienen conocimiento alguno del funcionamiento del centro penitenciario de Kronoberg", subrayó Wallin.



Señaló, además, que incluso el abogado del rapero, que negó los rumores, había dicho que su cliente nunca habló con el portal TMZ, especializado en noticias sobre famosos y el que difundió las supuestas condiciones inhumanas en las que se encuentra ASAP Rocky, ni con ninguna otro medio.



El funcionario sueco se mostró satisfecho de que el abogado haya declarado que su cliente se siente tratado correctamente y aseguró que el centro trata de dispensar a los detenidos le mejor trato posible mientras esperan el proceso legal.



Wallin subrayó que, de momento, ni el centro penitenciario ni ninguna otra autoridad fue contactada en relaciones con las críticas difundidas por los medios en relación a las condiciones de reclusión del rapero.

Agregó que en todo caso, se puede afirmar "todo lo contrario", es decir, que los centros de detención en Suecia se caracterizan por cumplir "muy buenos estándares internacionales".

A su vez, , la titular de Asuntos Exteriores sueca, Margot Wallström, declaró ayer a la agencia sueca TT en respuesta a la solicitud del exembajador estadounidense en Suecia Mark Brzezinski de que el gobierno sueco ponga de inmediato en libertad al rapero, que en Suecia es el sistema judicial, en el que la ministra dijo tener "plena confianza", el que lleva estos casos"