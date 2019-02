Juanes, Sanz, Fonsi y otros llaman a venezolanos a 'resistir' contra Maduro

LEA TAMBIÉN

Un grupo de artistas conformado por el colombiano Juanes, el español Alejandro Sanz, el puertorriqueño Luis Fonsi, entre otros, lanzó este viernes 1 de febrero del 2019 un llamado a los venezolanos a "resistir" contra el gobernante Nicolás Maduro que, consideran, oprime a sus ciudadanos.

Sanz difundió el audiovisual en su cuenta de Twitter con el mensaje "Mañana el mundo entero saldrá a las calles por Venezuela en una marcha global por la necesidad de un corredor humanitario", en alusión a las manifestaciones convocadas para este 2 de febrero del 2019 día por los detractores de Maduro.

El español ha mostrado su respaldo al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que hace dos semanas juró asumir el mando del Ejecutivo como presidente encargado en vista de la usurpación que, consideran la Cámara y numerosos países, hace Maduro por haber obtenido la reelección en unos comicios cuestionados.



En el video, Alejandro Sanz se dirige al "querido pueblo venezolano" y reitera su apoyo a Guaidó, que ya cuenta con el reconocimiento de numerosos países americanos, el Parlamento Europeo y se prevé que España lo haga este lunes 4 de febrero.



"El principal camino para la libertad es dejar el miedo y ustedes ya lo dejaron atrás", dice en el audiovisual el colombiano José Álvaro Balvin, mejor conocido como J Balvin, seguido por Luis Fonsi que considera a los venezolanos como "un ejemplo de fortaleza, de unión, de lucha".



"Estamos aquí en apoyo completo a este proceso de transición", prosigue en el mensaje el también puertorriqueño Tommy Torres, en tanto que el argentino Diego Torres cree que Venezuela se encuentra en un camino "hacia una nueva etapa y hacia la libertad".



"No pierdas la esperanza que la luz está saliendo, que falta poco, que tienes que resistir", dice el colombiano Juanes, que es seguido por el actor venezolano Édgar Ramírez, quien denuncia "la violación y el irrespeto a los derechos humanos" en su país y pide que esta situación no continúe "ni un día más".



"Basta de tiranía, basta de hambre, basta de miseria, basta de falta de libertades", agrega el español Miguel Bosé, otro confeso detractor del chavismo que gobierna Venezuela desde 1999.



Los artistas reiteran en su mensaje a los venezolanos que "no están solos" y los instan a que "sigan luchando" en la ruta planteada por el Parlamento del país, que contempla sacar a Maduro, un gobierno de transición y convocar a elecciones libres.

Guaidó pidió a los venezolanos manifestarse el sábado en todo el país y en decenas de ciudades del mundo para pedir a los países que todavía no le reconocen que se pongan de su lado y ayuden a atender la "emergencia humanitaria" que incluye escasez de alimentos y medicinas.