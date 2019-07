Artistas de Puerto Rico exaltan marchas que lograron la renuncia de Rosselló

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los artistas Residente, Bad Bunny, Nicky Jam, Wisin y Tommy Torres mostraron este jueves 25 de julio del 2019 su orgullo por Puerto Rico y su juventud tras las manifestaciones diarias de presión que lograron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, en medio de la crisis generada por un polémico chat.

Los artistas participaron el jueves 25 de julio del 2019 en la marcha Somos más, un día después de que Rosselló anunciara su renuncia. La movilización transcurrió en un ambiente festivo por la zona financiera de San Juan y culminó en la entrada del estadio Hiram Bithorn.



El gobernador renunció el pasado miércoles 24 de julio del 2019, tras más de una semana de protestas en su contra a raíz de su participación junto a varios de sus asesores en un chat privado en el que burlaban e insultaban a artistas, como Ricky Martin, miembros de la comunidad LGBT, líderes de partidos y periodistas.



"Esto ha sido un ejemplo mundial. He visto todos los mensajes que nos han enviado de diferentes países y nos están viendo cómo nos manifestamos juntos pacíficamente y sacamos un Gobierno corrupto", afirmó Residente, quien, junto a su hermana iLe y Bad Bunny, lanzó el tema Afilando cuchillos, en rechazo al mencionado chat.

Gracias Puerto Rico, la felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón.Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón. Mañana a las 9am los veo en la milla de Oro. Voy con @sanbenito @NickyJamPR @WisinOficial y to Puertorro — Residente (@Residente) July 25, 2019



"Esto es historia. Y es muy importante que estemos conscientes de lo que queremos: que haya un cambio. No queremos estos partidos políticos con las mismas cosas, con los mismos charlatanes en el Gobierno, (sino) con caras nuevas e ideas nuevas. Eso es lo que está pidiendo Puerto Rico", agregó.

Por su parte, el trapero Bad Bunny dijo estar "bien orgulloso" de "todos los puertorriqueños, de todos los boricuas que se han dejado sentir, que se han unido". El considerado por muchos el máximo exponente del trap a nivel mundial agradeció a Puerto Rico "por hacerlo como nunca lo han hecho".



"Aquí hay gente de todas las edades, todos los sectores. No había división alguna, pero hay que decir la verdad y algo que me causa mucho orgullo: la juventud boricua estaba en la calle", añadió. Afirmó que "se han dicho muchas cosas: que los jóvenes escuchan trap, reguetón (...) y que la juventud de Puerto Rico está perdida", pero "no estaba perdida, sino luchando en la calle" por la isla.



En esto coincidió Nicky Jam, quien sostuvo: "Me dio mucha nostalgia al (ver a) todo Puerto Rico luchando. Y esto orgulloso de ser puertorriqueño, porque en doce días le mostramos al mundo quién es Puerto Rico de verdad y lo que se puede hacer en unión".



"Este es el principio. Necesitamos un Gobierno nuevo, un sistema de educación nuevo, porque estos chamaquitos (niños) necesitan ver que tienen un destino", agregó el artista.



Wisin, finalmente, resaltó que los puertorriqueños se olvidaron de los colores de los partidos políticos y se fijaron en los colores azul, rojo y blanco de la bandera de este Estado Libre Asociado de EE.UU.



"Ese que está ahí, el de la bandera, es el color de todos nosotros. Me siento feliz, porque nuevamente el pueblo de Puerto Rico hace historia, y sobretodo de una manera pacífica. De eso se trata. Sigan hacia adelante y saben que cuentan con nosotros", concluyó. Rosselló entregó este jueves oficialmente su carta de dimisión, que será efectiva a partir del 2 de agosto del 2019, luego de que la noche de este miércoles 24 de julio del 2019 anunciara su salida en medio de la crisis política.