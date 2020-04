Artistas del Ecuador y del mundo apoyan con su música

LEA TAMBIÉN

La pandemia, el confinamiento, la crisis sanitaria y la necesidad de recargar de buena vibra a las personas han sido elementos que detonaron la creatividad musical en varios artistas. Canciones alusivas a la resiliencia o en apoyo al personal de salud han sido presentadas entre febrero y abril.

Uno de los más recientes es Good Job, de Alicia Keys. “Estás haciendo un buen trabajo, no decaigas, el mundo te necesita ahora”, versa uno de los estribillos de la canción con la cual ella rinde homenaje al personal sanitario en la primera línea de combate.



La música también ha servido como un canal para despertar la atención de las personas y que se den cuenta de sus actos. Así, por ejemplo, Bon Jovi se unió a la campaña Do What You Can (Haz lo que puedas) con una canción homónima en la que canta. “Sé que te sientes algo nervioso, todos estamos un poco confundidos”.

Video: YouTube, cuenta: Bon Jovi

En el video del lanzamiento del tema, él invita a las personas a que completen el sencillo con historias personales a manera de alivio; que canten lo que sienten al ver un cheque menor a fin de mes, las emociones que trae un nuevo bebé, el sentimiento que deja esa fiesta inconclusa de graduación.

La esperanza es otro de los temas que ha inspirado a los artistas del Ecuador y del mundo. Uno de esos temas cargados de emociones y sentimientos pertenece a Danilo Parra, que junto a Mirella Cesa y Gerardo Mejía cantan Pronto estaremos bien.

El video, lanzado hace un par de semanas en YouTube, es una invitación a resistir por un momento más, a enfocarse en que en poco tiempo las personas podrán volver a abrazarse, ir a la playa o sentarse a escuchar un partido de fútbol.

Video: YouTube, cuenta: Danilo Parra

La ayuda a los demás es también otro de los elementos que han resaltado los músicos ecuatorianos en una versión de Perdón, escrita por Johann Vera, ganador ecuatoriano en Viña del Mar 2020. El guayaquileño reunió a 65 artistas y personajes de la farándula nacional para mandar un mensaje musical de apoyo a quienes han tenido problemas económicos, de salud y otros similares en el marco de la pandemia. “Falta poco, fuerza mi Ecuador”, cantan en esta melodía.

Video: YouTube, cuenta: Johann Vera

Otra canción emblemática en español que ha surgido en esta pandemia fue Volveremos a brindar, escrita e interpretada por Lucía Gil. En una reciente entrevista, la artista cuenta que la escribió como un homenaje al personal sanitario y, sobre todo, a su padre y madre, médico y enfermera, quienes trabajan en un hospital donde se trata a pacientes con covid-19. Como lo ha dicho en sus redes sociales, para ella este sencillo saca a luz que, en medio de esta situación, no hay ricos ni pobres sino personas que tienen los mismos miedos, pero también que guardan la esperanza de encontrarse en sus espacios favoritos.

Video: YouTube, cuenta: Lucía Gil

Como parte de la estrategia para identificar el material musical que ayude a personas en medio de la emergencia sanitaria, espacios como YouTube y Spotify han lanzado canales con etiquetas específicas para que los usuarios tengan acceso a material que no reproduzca ‘fake news’. Las canciones de este tipo, precisamente, se las puede ubicar como material oficial para dar una mano a las personas y bajar su estrés en medio de esta situación.