Rosalía estrena A Palé, su último tema musical

Es la cantante del momento y lo sabe, pero la responsabilidad que ello conlleva no impide a Rosalía arriesgarse con cada nuevo tema, como acaba de hacer con A palé, tanto en la música como en la estética, porque si algo tiene claro es que "el mundo necesita humor" y la música "también".

La música "tiene que ser algo divertido", dijo este viernes 8 de noviembre del 2019 a su llegada a la gala de entrega de Los 40 Awards, en referencia al concepto visual que marca cada uno de sus videoclips, esperados por sus fans con gran expectación.



En A Palé, además de lucir un espectacular traje de Palomo Spain, se atreve con una única ceja, al estilo de Frida Kahlo. "La canción es muy agresiva, muy física", por lo que la producción se ha adaptado a esa agresividad, incluida la voz y la estética.



"Yo visualicé eso, se lo trasladé a mi equipo, es lo que la canción me estaba pidiendo, incluso los movimientos son free form, las cejas..., son elementos agresivos que acompañan bien" a la canción, explica Rosalía sobre su último tema, que hasta este momento (14:45) acumula 3,5 millones de visionados en Youtube.

Habla de su última producción y enseña la prótesis dorada en lo dientes que lleva en el vídeo y que sigue portando. Lo hace señalando con uñas kilométricas llenas de detalles de colores y con un llamativo vestido rosa adornado con dos gigantescos lazos.

Características estéticas que se han convertido en sus señas de identidad tanto como su particular estilo de música, que en A Palé se funde con el rap.

Pero se ríe cuando se le pregunta si se ha convertido en un referente y es ahora la artista más copiada, como apunta en uno de los versos de la canción: "To' lo que me invento me lo trillan"-.



"Yo creo que hay muchos artistas que se inspiran entre ellos" o en internet. Son muchos elementos los que inspiran, pero ella no quiere considerarse creadora de tendencias. "Nunca me atribuyo nada, todo el mundo bebe de todo el mundo y de todo", asegura sonriente.



Lo que sí reconoce es que trabaja con una gran libertad y haciendo en cada momento lo que le apetece.



Lleva un año agotador, lleno de giras y actuaciones, así que cuando se mete en el estudio para grabar un nuevo tema hace realmente lo que quiere.



Pone como ejemplos, Con altura, que llegó cuando tenía ganas de hacer algo inspirado en la música 'clap', que refleja su gusto por la rumba catalana.



"Hago lo que me apetece en cada momento" sin pensar si cada tema será parte de un próximo álbum, asegura.



Porque escucha muchos tipos de música diferentes y todo ello se vuelca en sus trabajos.

Y sobre las cuatro nominaciones con las que llega los premios, dice estar nerviosa y que le haría "mucha ilusión" llevarse alguno a casa, pero sobre todo llega con ganas de ver a otros compañeros actuando.