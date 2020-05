El ‘Sentimental de América’, Claudio Vallejo, fallece a los 71 años, en Cuenca 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Uno de los principales exponentes del pasillo ecuatoriano, Claudio Vallejo, falleció este domingo 3 de mayo del 2020 en Cuenca. El cantante azuayo se encontraba internado en uno de los centros de salud de la ciudad por un problema pulmonar.

El ‘Sentimental de América’, conocido así por sus seguidores, ingresó a una clínica de la urbe el 24 de marzo del 2020 por un quebranto en su salud, debido que una neumonía que le diagnosticaron hace dos años.



En el tiempo que se mantuvo internado se le hizo la prueba del covid-19 y el resultado fue negativo.



Incluso en su muro de Facebook, el 27 de marzo del 2020 se comunicó que el artista se encontraba con pronóstico reservado, pero se descartó a posibilidad de que la afección sea por el coronavirus.



En ese entonces se anunció que pese a la afección respiratoria, “se está recuperando favorablemente”.



Vallejo, de 71 años, recibió en las últimas semanas muestras de aprecio y solidaridad de algunos artistas nacionales que deseaban su pronta recuperación. Entre otros Gerardo Morán, Juanita Burbano, Roberto Calero, Máximo Escaleras. Aladino…



El cantante azuayo nacido en el cantón Girón el 7 de septiembre de 1948, grabó su primer sencillo en 1971. Desde entonces viajó para cantar en diferentes estados de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, Roma, Venezuela, Colombia, entre otros países.



Vallejo ganó adeptos con canciones como Devuélveme la vida, No me quisiste, Tendrás que recordarme, Ya no te quiero, Tu falsía, entre otros.



Estaba casado con la también cantante ecuatoriana Anita Lucía Proaño, quien en sus página de Facebook recibe innumerables mensajes de condolencia.