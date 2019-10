Archivo Nacional, con nueva hoja de ruta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La pequeña sala destinada al trabajo de los investigadores es un hervidero de sonidos callejeros. Los repositorios son cuartos atiborrados de cajas llenas de fondos documentales y la seguridad del lugar, a pesar de la existencia de cámaras, es deficiente. Tanto que el mes pasado el Ministerio de Cultura y Patrimonio confirmó la sustracción del testamento de Eugenio Espejo.

La crisis que vive el Archivo Nacional del Ecuador (ANE), uno de los depositarios de la memoria más importantes del país, es innegable. Así lo reconoció Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura, en un recorrido que realizó, junto con otras autoridades, el viernes 27 de septiembre, y en el que también estuvo este Diario.



Lo que pasa aquí -dijo- es el reflejo de la poca importancia que siempre se le ha dado a nuestros archivos. “En la Ley Orgánica de Cultura hay una serie de procesos que se debieron cumplir y no se hizo nada”.



Una de las primeras acciones para cambiar el rumbo de este archivo fue la contratación de Gloria Añazco, especialista en Gestión Documental y Archivos, como nueva directora. Ella reemplaza a Rocío Pazmiño quien, como lo confirmó Velasco, fue despedida.



También comentó que hasta finales del 2019 se elegirá el nuevo edificio, en donde funcionará el archivo, y la mudanza al nuevo espacio será en el primer trimestre del 2020. “El edificio no da más y el entorno urbano no es el adecuado”, precisó el Ministro de Cultura.



Catalina Tello, subsecretaria de Memoria Social, quien también estuvo en el recorrido, explicó que en el momento en el archivo se está trabajando con un protocolo de emergencia. Uno de los objetivos de esta medida es detectar si existen otros documentos perdidos.



Para Añazco, una de las prioridades del Archivo Nacional es la conservación y la difusión de la documentación. El ANE, creado en 1884, cuenta con 17 fondos documentales, un fondo cartográfico y dos colecciones. De los 17 fondos documentales solo el Fondo Notarial, que tiene 5 646 registros, está digitalizado; representa el 26,4% de un total de 21 312. Lo otro es la activación de la página web y de las redes sociales de la institución.

Este año, el presupuesto en gasto corriente para el archivo fue de USD 200 000. Dinero que, según Tello, no es suficiente para todas las necesidades que tiene este repositorio de la memoria. Por su parte, Velasco sostiene que ciertas medidas, que han pedido se incluyan en la reforma tributaria integral, van a ayudar a canalizar recursos que no necesariamente vienen del Estado y que ayudarán a fortalecer archivos, bibliotecas y museos.



Entre las ‘joyas’ documentales que custodia el ANE están los cuerpos de juicio sobre el asesinato de Eloy Alfaro y de Gabriel García Moreno. En relación con el testamento de Eugenio Espejo, las Gabriel García Moreno autoridades del Ministerio de Cultura explicaron que se hizo una denuncia oficial a la Fiscalía y que el proceso se encuentra en etapa de indagación previa.