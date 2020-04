Apoyo de Trump y Musk a tratamientos no aprobados para combatir el covid-19 disparó búsquedas en Internet

LEA TAMBIÉN

El apoyo de Donald Trump y Elon Musk a tratamientos no aprobados contra el covid-19 disparó las búsquedas en Google con intención de compra. En el caso de la hidroxocloroquina ese interés aumentó un 1389%, según un estudio que publica este miércoles 29 de abril del 2020 JAMA.

Un equipo estudió el impacto en Estados Unidos del apoyo público dado por el presidente Donald Trump y el magnate Elon Musk al uso de la cloroquina y la hidroxocloroquina contra el coronavirus.



Los expertos querían saber “si la gente estaba intentando comprar esos medicamentos y no solo saber sobre ellos”, señala en un comunicado uno de los autores del estudio John Ayers de la Universidad de California en San Diego.



El resultado fue que las búsquedas en Google con intención de compra “de cloroquina fueron un 442% más altas y para la hidroxocloroquina un 1 389% tras los apoyos públicos”.



El equipo comparó la frecuencia de búsqueda de ciertas palabras entre febrero y marzo con un escenario hipotético en el que no había ningún respaldo de personas muy conocidas a esos tratamientos, basándose en las tendencias históricas de búsqueda de los mismos términos.



Uno de los autores del estudio, Mark Dredze de la Universidad Johns Hopkins, señala que “realmente no hay forma de saber” cuántas de esas búsquedas se tradujeron en un compra efectiva.



El estudio empleó Google Trends para rastrear las búsquedas en Estados Unidos entre el 1 de febrero y el 29 de marzo sobre cloroquina e hidroxiclorquina



En este periodo se produjo el primer apoyo a estas sustancias por el fundador de Space X Elon Musk (16 de marzo) y Trump (19 de marzo); además se registró el primer envenenamiento reportado en el país por el uso de cloroquina.



El estudio rastreó en Google todas las búsquedas en las que se mencionaban los dos fármacos combinados con comprar, encargar, Walmart, eBay o Amazon.



Los primeros y mayores picos en las búsquedas sobre esas medicinas coincidieron con el respaldo de Musk en Twitter y el primer apoyo de Trump.



Incluso después de las noticias de una intoxicación mortal por cloroquina en Arizona el 23 de marzo, las consultas para la compra de cloroquina o hidroxicloroquina “siguieron siendo elevadas”.



En términos absolutos, estiman que hubo más de 200 000 búsquedas totales en Google de estos dos medicamentos solo 14 días después de su respaldo por personajes de alto perfil. "Esto podría ser una prueba de que miles de estadounidenses estaban interesados en comprarlos", según Dredze.



Este tipo de respaldos son “especialmente problemáticos” por tres razones, dice Michael Liu, de la Universidad de Oxford y primer firmante del estudio, en un comunicado.



Su eficacia clínica no es concluyente; tienen efectos secundarios potencialmente fatales y los productos que contienen cloroquinas, como el limpiador de acuarios, están a disposición del público sin receta médica.



Sobre el efecto de la sugerencia hecha por Trump la semana pasada de investigar si el uso de desinfectante podía servir para vencer la enfermedad, aunque más tarde aseguró que lo había dicho sarcásticamente, Dredze indicó que no han podido “analizarlo en detalle”.



Aunque indicó que al día siguiente Google Trends registró en un momento un pico de búsquedas de la palabra desinfectante, matizó que durante una pandemia “hay mucha razones válidas” para comprar este tipo de productos.



"Como alguien que ha estudiado la desinformación sobre la salud durante años, normalmente pensamos que esta se propaga a partir de fuentes de salud poco fiables, trolls online y bots. Es raro que la desinformación sobre la salud provenga de figuras de tan alto perfil”, destaca Dredze en la nota.

El experto dice que las advertencias de las autoridades sanitarias frente al uso de tratamientos no aprobados, “no pueden contrarrestar del todo la atención prestada a los mensajes del presidente”, quien “es seguido de manera muy leal por muchos americanos, que a menudo confían más en sus mensajes que en los de otros”.