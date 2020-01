Comienza el anuncio de nominados al premio Oscar 2020 con Tarantino y '1917' entre los favoritos

LEA TAMBIÉN

El anuncio de los nominados a los premios de la Academia, los más prestigiosos del cine, comenzaron este lunes 13 de enero del 2020 de madrugada en Los Ángeles con 'Once Upon a Time...in Hollywood', '1917' y 'The Irishman' entre las favoritas a liderar la contienda.

El español Pedro Almodóvar debe competir por mejor película internacional por 'Dolor y gloria', protagonizada por Antonio Banderas, que a su vez debe competir por el premio a mejor actor.

Mejor actriz secundaria:



Kathy Bates



Laura Dern



Scarlett Johansson



Florence Pugh



Margot Robbie



Mejor actor secundario:



Tom Hanks



Anthony Hopkins



Al Pacino



Joe Pesci



Brad Pitt



Mejor vestuario:



'The Irishman'



'Jojo Rabbit'



'Joker'



'Mujercitas'



'Once Upon a Time...in Hollywood'



Mejor banda sonora:



'Joker'



'Mujercitas'



'Historia de un matrimonio'



'1917'



Star Wars: The Ryse Skywalker'



Mejor película:



'1917'



'Ford v Ferrari'



'The Irishman'



'Jojo Rabbit'



'Joker'



'Mujercitas'



'Marriage Story'



'Once Upon a Time...in Hollywood'



'Parásitos'