Anuel AA resalta la importancia del reguetón en los Latin AMA

"El reconocimiento del público es mejor que cualquier premio de la academia", dijo el puertorriqueño Anuel AA tras ganar cinco premios en la quinta edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), con los que se convirtió en el artista más galardonado de la gala que se realizó este jueves 17 de octubre del 2019 en Hollywood.

"Esto es lo que más me encanta porque (estos premios) son a base de votación del público, y estoy en la cima gracias a ellos", aseguró el artista.



Anuel AA se alzó con cinco premios en las categorías más destacadas, incluidos el de artista del año, favorito masculino y mejor artista urbano, además del álbum del año y mejor disco urbano.



La victoria de Anuel AA, de 26 años, en categorías tan importantes en unos premios votados por el público puso al fenómeno del trap en lo alto y tomó el protagonismo de la gala, la primera a la que el cantante asistía.



El triunfo de Enmanuel Gazmey Santiago, el nombre de pila de Anuel AA, se da después de la controversia en la que varios cantantes del género urbano rechazaron la falta de nominaciones de reguetoneros a los Latin Grammy.

El puertorriqueño aseguró hace unas semanas que las pocas nominaciones en esos premios "era una falta de respeto", especialmente con cantantes como Daddy Yankee, Ozuna o Bad Bunny.



"Mi música no la va a decidir la academia, sabrá Dios que tipo de música escuchan (los de la Latin Recording Academy), sabrá Dios si me juzgan porque salí después que estuve preso", cuestiona.



El artista agregó que "no le hace falta ningún reconocimiento de la academia. "Después que yo siga haciendo conciertos, vendiendo discos, y el público me quiera es lo que yo necesito", sentenció.



Anuel AA acaba de culminar una exitosa gira en Europa, que cerró con broche de oro en Barcelona el domingo pasado, donde hizo su última parada.



El éxito de temas como Delincuente, en el que rememora la vida que le llevó a prisión, junto a otras canciones que también consiguieron subir a lo más alto de las listas de éxito como Secreto, Brindemos o Culpables han demostrado que el puertorriqueño ha capturado al público.



En un mensaje a sus seguidores, Anuel AA dijo que no había que perder la fe en las capacidades de cada uno. "Si yo llegué hasta donde estoy, otros pueden también, todo es cuestión de trabajo, dedicación y tener fe", insistió.