La artista ecuatoriana Anabel Llerena presentó su segunda obra, ‘La Cuca Ilustrada; Instrucciones para llorar sin regar el café‘, un libro que redefine la manera de abordar el duelo.

La novela ilustrada, lanzada el pasado 22 de agosto en Quito, nace desde un lugar profundamente personal: el vacío que deja la partida de un ser querido.

Más noticias:

Un antimanual de duelo que mezcla humor y dolor

A diferencia de los manuales tradicionales, esta obra se describe como un “antimanual”, destinado no a enseñar fórmulas para superar el dolor, sino a acompañar a quienes atraviesan los momentos más oscuros de la vida.

“Es un libro para ser un acompañante de los horribles y oscuros que podemos ser y para darnos ese permiso. Para saber que hay infinitas formas de atravesar una pérdida”, explica Llerena.

La pérdida que aborda Llerena no se limita a la muerte; también incluye rupturas emocionales y distancias inesperadas con amigos o familiares.

No te pierdas de leer: Se me fue mi ‘Taita’…

A través de un estilo honesto, irónico y dolorosamente gracioso, la autora invita a abrazar el caos, reír en medio del sufrimiento y llorar hasta que se terminen las lágrimas.

Antimanual de duelo con ilustraciones y texto

El libro combina ilustraciones y narrativa en un formato que hace imposible soltarlo una vez abierto. Los lectores acompañan a la autora en un viaje emocional intenso: se ríen, cuestionan y se quiebran, pero también aprenden a recomponerse.

Sobre Anabel Llerena

Con su estilo irreverente y profundamente humano, Anabel llega con ‘La Cuca Ilustrada; Instrucciones para llorar sin regar el café‘ luego de presentar a ‘La Cuca Ilustrada y las aventuras de mis relaciones fallidas’, una obra gráfica en la que cuestiona las estructuras tradicionales que “moldearon nuestras vidas como mujeres creciendo en un Quito de los 90s”.