Años cargados de lujuria se aproximan, según un médico y sociólogo estadounidense

Nicholas Christakis es un médico y sociólogo estadounidense que ha causado polémica con su último libro publicado. El texto llamado 'La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos' habla de cómo será el comportamiento de la gente tras el fin de la pandemia causada por el covid-19.

El docente de la Universidad de Yale sostiene que las personas buscarán incansablemente interactuar sociablemente cuando las diversas medidas de prevención que han tomado los Gobiernos ya no estén vigentes.



Para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, precisamente, se impuso el aislamiento y confinamiento en todo el mundo. En algunos países incluso 'encerraron' a sus habitantes en sus casas por más tiempo debido al aparecimiento de nuevas variantes del coronavirus.



Por esa razón, el escritor señala que la sociedad vivirá al estilo de los 'locos años 20'. En donde la gente "buscará incansablemente interacciones sociales como clubes nocturnos, bares, restaurantes, eventos deportivos y partidos políticos. Podríamos ver un libertinaje sexual, según recoge Infobae.



Toda esta idea de retomar la vida de los años 20 fue basada en el comportamiento de la gente luego de superar la gripe española de 1918. Asimismo, el médico recuerda que las plagas no son nuevas para nuestra especie.



Por otro lado, Christakis reconoce que lo diferente de esta pandemia es que "nosotros tenemos en nuestro tiempo una vacuna en tiempo real". Aunque menciona que no está claro cuándo podremos retornar a la normalidad.

En cuanto a la vacunación, el especialista dice que es imprescindible administrar el fármaco al menos al 50% de la población mundial para lograr la anhelada inmunidad de rebaño y que el virus pierda fuerzas.