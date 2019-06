Se cumplen 48 años del primer episodio de 'El Chavo del 8'

LEA TAMBIÉN

Corría el 20 de junio del año 1971 cuando en la televisión mexicana se transmitió el primer capítulo de 'El Chavo del 8', una serie que logró cosechar éxitos a nivel internacional y dejó varios personajes grabados en la memoria colectiva. Este jueves 20 de junio del 2019 se cumplen 48 años de este hito en la historia de la pantalla chica.

Ese fue el inicio de la transmisión de 290 episodios distribuidos a lo largo de ocho temporadas. El público se despidió de los personajes de la 'bonita vecindad' el 6 de enero de 1980 cuando se emitió el último capítulo del show, pero puede disfrutar de las travesuras del Chavo y sus amigos gracias a retransmisiones que continúan hasta la actualidad.

En el primer capítulo del show, la Chilindrina no quiere tomar un remedio, por lo que su padre la amenaza con que si no lo hace, el ropavejero se la llevará. Asustada, la niña se acerca al Chavo y le dice: "Me van a regalar al ropavejero" a lo que él responde "¿qué diferencia puede haber entre tu papá y el ropavejero".



La confusión del episodio se da cuando un ropavejero ingresa a la vecindad y la Chilindrina cree que se la llevará en su costal, por lo que los niños le quitan este objeto. El ropavejero reclama a Don Ramón por utilizarlo para asustar a su hija, entonces cambia de estrategia y opta por venderle los juguetes de la niña.



En una siguiente escena, el ropavejero sale de la vivienda de Don Ramón con el costal lleno, por lo que el Chavo cree que lleva allí a la Chilindrina y golpea al hombre con un palo en la cabeza para intentar salvarla, solo para enterarse que no es la Chilindrina la que está en el costal.



Finalmente, tras un nuevo incidente con el ropavejero el hombre se lleva a Don Ramón, por lo que el Chavo y la Chilindrina concluyen que "a los papás que se portan mal, se los lleva el ropavejero".

Este episodio se distingue de otros de 'El Chavo del 8' en varios aspectos. Primero está la vestimenta de los personajes, luego el hecho de que Don Ramón y la Chilindrina viven en el departamento 14 y no en el 72 como la mayoría recuerda. Además, aparecen solo cuatro personajes: Don Ramón, la Chilindrina, el Chavo y el Ropavejero. El Chavo no llora con su distintivo "pipipipipi", y más.

En el show, Roberto Gómez Bolaños fue el encargado de dar vida al Chavo, un niño de ocho años abandonado por su madre que, si bien se escondía en su barril, vivía en el departamento número 8, recordado por su particular llanto, sus garroteras y sus ocurrencias. El comediante 'Chespirito', fallecido el 28 de noviembre del 2014, estuvo acompañado de otros talentosos actores que interpretaron a los otros habitantes de la vecindad.

Uno de ellos fue Carlos Villagrán (Quico) quien vestía un característico traje de marinero con el que rendía un homenaje a su padre. Él vivía en el apartamento 14 junto a su madre, Doña Florinda (Florinda Meza) el eterno amor del profesor Jirafales (Rubén Aguirre), recordado por su característico "¡Ta, ta, ta, taaa,tá!" que repetía cada vez que se enojaba.

En el apartamento 72 vivía la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves) junto con su padre Don Ramón (Ramón Valdés). Muy cerca, en el 71 vivía Doña Clotilde (Angelines Fernández), temida por los niños quienes la llamaban la Bruja del 71 por su excentricidad que se manifestaba, entre otras cosas, en tener un perro llamado Satanás.

Todos estos personajes convivían en la misma vecindad que pertenecía al Señor Barriga (Édgar Vivar), que recibía un golpe del Chavo cada vez que visitaba sus propiedades para cobrar la renta. Vivar también dio vida al hijo del Señor Barriga, Ñoño, compañero de la escuela del Chavo y los otros niños.

