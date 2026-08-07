Andrew Garfield revela la única condición que lo haría volver como Spider-Man

El actor británico no descarta ponerse de nuevo el traje de Peter Parker, pero asegura que el proyecto debe alejarse de la fórmula habitual.

Mientras la atención sobre el personaje arácnido vuelve a cobrar fuerza en la industria cinematográfica, Andrew Garfield reavivó la esperanza de sus fanáticos sobre una hipotética ‘The Amazing Spider-Man 3’.

El actor confirmó su interés en retomar el papel de Peter Parker, aunque dejó claro que solo lo haría bajo un enfoque innovador.

Una idea fuera de lo común para volver al traje

Durante su participación en el pódcast The Discourse de The Playlist, Garfield explicó que su regreso requiere un giro creativo distinto a las entregas anteriores.

“Tendría que ser algo muy raruno. Me gustaría que fuese algo completamente inesperado, un tipo de película de Spider-Man que nunca hayamos visto antes, quizás algo como una road trip movie”, comentó el actor.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. ‘Spider-Man: No Way Home’.

Tras su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’ junto a Tobey Maguire y Tom Holland, el público ha mantenido el interés por ver una conclusión para su versión del personaje.

Además de una tercera entrega en solitario, Garfield ha expresado en diversas ocasiones su entusiasmo por sumarse a la franquicia animada Spider-Verse, de la cual se ha declarado seguidor.

‘Spider-Man: No Way Home’ es una exitosa película de superhéroes de 2021 basada en el personaje de Marvel Comics.

El recorrido de su Peter Parker

De acuerdo con el medio El Financiero, Garfield ha interpretado al superhéroe de Marvel en tres largometrajes: ‘The Amazing Spider-Man’, ‘The Amazing Spider-Man 2’ y su posterior aparición multiversal en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Su versión se caracterizó por incorporar elementos más cercanos a los cómics originales de Stan Lee y Steve Ditko, como el uso de lanzatelarañas mecánicos diseñados por el propio Peter Parker.

Por ahora, la posibilidad de desarrollar ‘The Amazing Spider-Man 3’ permanece en manos de Sony Pictures, mientras los seguidores esperan si el estudio decidirá atender las condiciones planteadas por el actor.

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