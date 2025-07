Una nueva especie de sapo andino fue descubierta en Ecuador, dentro del área protegida del Cerro Candelaria, en Tungurahua.

Según detalló el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), el hallazgo se produjo en un centro de endemismo y conservación de la provincia.

Esta nueva especie fue bautizada como ‘Osornophryne backshalli‘, en honor al aventurero, conservacionista y presentador de televisión británico Steve Backshall.

Se caracteriza por un quinto dedo excepcionalmente corto en comparación con el resto. Además de contar con papilas triangulares en la punta del hocico, grandes verrugas en el cuerpo, un color gris neutro y manchas amarillas.

El género de anfibios ‘Osornophryne’ es endémico de los Andes del norte de Suramérica e incluye once especies de sapos pequeños que habitan en elevaciones entre 2 000 y 4 000 metros sobre el nivel del mar en Colombia y Ecuador.

Los científicos y responsables del hallazgo pertenecen a la Fundación EcoMinga, al Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), a la Fundación Oscar Efrén Reyes, a la Universidad Regional Amazónica Ikiam y a la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

A través del apoyo de Backshall a la organización benéfica World Land Trust, se logró consolidar una red de áreas de conservación en la cuenca alta del río Pastaza de Ecuador, entre ellas el Cerro Candelaria, donde se descubrió la especie.

#IkiamInvestiga | Our article, on the description of a New Plump-toad Osornophryne, has been published today in @PeerJLife



The 1st paper worked in the @lbi_ikiam / #BioBankhttps://t.co/gDql3l7rgB

#Biodiversity #Biogeography #Taxonomy #Zoology@f_ecominga @INABIO_EC @Mayamu11 pic.twitter.com/cGCUbLQVdr