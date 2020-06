En la Amazonía identifican a dos supercontagiadores de covid-19

LEA TAMBIÉN

No hay un estándar que defina como tal a un supercontagiador. Esteban Ortiz, epidemiólogo y catedrático de la Universidad de las Américas UDLA, explica que las personas infectadas por el Sars-CoV 2 normalmente tienen un promedio de carga viral de 170 partículas virales por microlitro. Pero añade que en el mundo se ven personas que pueden tener 20, 40 y hasta 420 millones de partículas virales por microlitro.

Un supercontagiador es una persona que técnicamente puede contagiar a más de cinco personas; generalmente se los empieza a identificar a partir de los 10 contagios. Estos individuos suelen ser asintomáticos o tienen síntomas muy leves, como ocurrió en Washington, con el norteamericano que contagió a 57 personas más, o en Corea del Sur, donde uno infectó a 76.



En Ecuador, los primeros supercontagiadores fueron identificados en un estudio encabezado por los epidemiólogos Esteban Ortiz y Raúl Fernandez, cuyo objetivo es analizar las muertes en exceso en todos los cantones del país. Se trata del ‘Proyecto de investigación en poblaciones vulnerables y en riesgo de adquirir covid-19’.



Los supercontagiadores fueron encontrados en la Amazonía ecuatoriana por los investigadores Miguel Ángel García, Byron Flores, Rodrigo Henríquez e Ismar Rivera, concretamente en las provincias de Pastaza y Orellana. Estos no son comunes. De hecho, las dos personas identificadas como tales en la Amazonía eran parte de una muestra que incluyó a 4 000 personas a las que se les realizó una prueba PCR. En tres meses se espera analizar 11 000 muestras a nivel nacional.



A las pruebas PCR realizadas, el estudio sumará otras técnicas para la identificación de anticuerpos e inmunidad. No se han encontrado supercontagiadores en otras zonas del país afectadas por la pandemia, como Quito o Guayaquil. Ortiz dice que seguramente hay muchos más de ellos, pero para identificarlos habría que realizar más pruebas de diagnóstico. Para el experto, algunos individuos ya se curaron y ya no transmiten el sars-cov-2, otros lo hacen todavía.



La importancia de identificar a los supercontagiadores radica en poder decirles que se queden en la casa hasta que se curen porque generalmente permanecen con el virus en su cuerpo por más tiempo que el promedio de infectados.



Ortiz previene que es fundamental el uso de mascarillas, tanto por parte de quienes tienen el virus, como de quienes no: “si una persona usa las protecciones adecuadas, como una mascarilla que impida el ingreso del 95% de las partículas, la probabilidad de contagiarse es muy baja, más todavía si la persona que tiene enfrente la usa también, aunque este sea un sprayer”.



Mientras habla un supercontagiador, expulsa muchísimas más partículas virales que una persona que no lo es, por eso el riesgo aumenta. Según un reporte citado por Ortiz, hasta el 80% de las infecciones de covid-19 provienen de supercontagiadores. El especialista recuerda que el número de reproducción básica del virus va de dos a cuatro personas, es decir, que una persona puede contagiar en promedio a esa cantidad de gente.

El experto considera que en Ecuador, en general, se hacen muy pocas pruebas de covid-19 y eso provoca una subestimación del número de casos. Los indicadores, al momento, son las muertes excesivas, los ingresos y egresos hospitalarios y a terapia intensiva. Enfatiza que la gente debe entender que hay que quedarse en casa porque no se pueden expandir las camas de terapia intensiva en una proporción igual a la velocidad de los casos.