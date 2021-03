Alucinaciones olfatorias: ¿Qué dicen los primeros estudios sobre este síntoma a mediano plazo del covid-19? 

Ha pasado un año del inicio de la pandemia en la mayoría del países del mundo. Más allá del intenso e inédito proceso de desarrollo de vacunas y los retos que ha traído consigo su distribución, el paso del tiempo trajo otros avances. En concreto, la descripción de síntomas que se volvían frecuentes después de la infección a mediano plazo, entre varios otros hitos de investigación científica.

Sabemos que después de recuperarse de una infección por covid-19, muchos pacientes presentan varios síntomas que todavía presentan una dificultad física, como fatigas, tos, dolor en el pecho o articulaciones, dolores de cabeza, incluso problemas de memoria y concentración, entre varios otros.



Pero hay uno que es -aunque no una dificultad física- un síntoma a mediano plazo sumamente molesto. El nombre del fenómeno en general es parosmia, aunque -como cita el portal Materia del diario El País, sus variaciones pueden ser anosmia, cacosmia, hiposmia, disgeusia, fantosmia... En pocas palabras, la parosmia es una condición en la que -con frecuencia- los olores del entorno del paciente se distorsionan.



Entonces, por ejemplo, hay pacientes a quienes durante un tiempo confunden el olor del café por gasolina, o que huelen a podrido cuando alguien cocina.



No se preocupe, las alucinaciones no durarán para siempre



La recuperación de este tipo de síntomas suele ser larga, pero tienen tratamiento. Por lo general, duran alrededor de seis meses, aunque por supuesto varía por cada paciente.



Han habido avances recientes en tratamientos con enjuagues nasales y aceites esenciales. Si usted se encuentra batallando con estos síntomas, consulte a su médico de cabecera sobre los registros de nuevos avances. Así como hay registros de la aparición del síntoma, los hay también de personas que se han recuperado exitosamente con el paso del tiempo.



Este efecto a largo plazo se comenzó a discutir en redes sociales entre pacientes que se habían contagiado con anterioridad y que terminaron su tratamiento, al menos el principal. Con seguimiento de la comunidad médica por la escala de los síntomas en la población, nuevos estudios comenzaron a surgir.



Un estudio que ayuda a comprender mejor el fenómeno



En enero de 2021, se publicaron en el Journal Of Internal Medicine los resultados de un estudio con 1 363 pacientes de la Unión Europea que padecían de algún tipo de disfunción del olfato por infección de covid-19.



En muchos casos, los síntomas podían durar hasta seis meses. Se descubrió también que es uno de los síntomas a largo plazo más comunes. Mientras que la frecuencia de casos en los que síntomas respiratorios persisten oscila entre el 40 y el 50% de los casos, en el caso de las disfunciones del olfato estas llegaban al 74,2%, según el estudio mencionado.



Arroja otro dato muy útil: Según la muestra recogida, los casos de parosmia se suelen dar con mucha mayor frecuencia en quienes tuvieron infecciones leves que quienes tuvieron cuadros graves de la enfermedad. Según la descripción general de parosmia de Mayo Clinic, "puede producirse por daños en el sistema olfativo, como después de una infección respiratoria grave".