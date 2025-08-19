Álex Ponce suma un nuevo logro en su carrera. El cantante ecuatoriano está nominado a los Premios Juventud. Te contamos todos los detalles de este reconocimiento histórico.

Ecuatoriano Álex Ponce conmueve con un emotivo mensaje tras nominación a los Premios Juventud

El cantante ecuatoriano compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram. En ese espacio expresó su felicidad y orgullo por el reconocimiento internacional.

“Demasiado feliz y agradecido con esto, siento muchísimo orgullo no se imaginan”.

El artista recordó sus inicios, hace cinco años, cuando se trasladaba en bicicleta desde la universidad a su hogar, soñando con vivir de la música.

“Me acuerdo del Álex de hace cinco años que andaba en bicicleta de la Universidad a su casa, pensando en todo lo que tenía que hacer y trabajar para poder vivir de lo que tanto ama, la música”.

¿Quién es Álex Ponce?

Este músico es originario de Cuenca y destaca por temas como Distancia. Álex Ponce hizo historia al convertirse en el primer artista ecuatoriano incluido en la prestigiosa lista Future of Music 25 de Rolling Stone en Español. Ocurrió en mayo de 2025.

Ese listado destaca a los músicos emergentes con mayor proyección en la música latina. La inclusión representó un hito para Ecuador y un reconocimiento al talento y la versatilidad del cantautor, quien ha logrado consolidar un sonido fresco y auténtico.

Álex Ponce está nominado en esta categoría

La nominación de Álex Ponce -Nueva Generación Masculina- refleja su talento, pero también el crecimiento de la música urbana y pop ecuatoriana en escenarios internacionales.

Los Premios Juventud, organizados por Univisión, son reconocidos por destacar a los artistas jóvenes más influyentes del momento, tanto en la música como en redes sociales, moda y entretenimiento.

Un llamado a los fans

El cantante hizo un llamado a sus seguidores para apoyar su candidatura con el voto, asegurando que su meta es dejar al Ecuador en lo más alto.

“Les reitero, vamos a dejar al Ecuador en lo más alto posible. Les amo gracias por esto”.

Con esta nominación, Álex Ponce se une a una lista de artistas que representan la nueva generación de talentos latinoamericanos en la música, consolidando su carrera y proyectando la influencia de Ecuador en la escena musical internacional.

Nominados en la Nueva Generación Masculina

Álex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

ROA

Yorghaki

Las votaciones estarán abiertas hasta el lunes 1 de septiembre, y será el público quien decida a los ganadores. Esta edición, que se realiza por primera vez en Panamá, coincide además con la celebración del Mes de la Herencia Hispana. La ceremonia de premiación será el 25 de septiembre.