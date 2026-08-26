Alejandro Stoessel rompe el silencio tras la auditoría sobre las ganancias de la cantante Tini Stoessel

El quiebre entre Tini Stoessel y su padre tras descubrir quién administraba su fortuna.

Tini Stoessel, figura clave del pop latino y la música urbana, protagoniza un conflicto familiar y profesional.

Su padre, Alejandro Stoessel, se pronunció luego de que una auditoría revelara que la cantante no figura en las sociedades que gestionan sus ingresos por giras, imagen y colaboraciones.

La controversia estalló cuando la artista notó estas irregularidades al intentar comprar una propiedad en Miami, lo que desató rumores de distanciamiento.

¿Qué reveló la auditoría sobre el patrimonio de Tini?

El examen financiero solicitado por la intérprete expuso que no posee participación directa en las compañías encargadas de recaudar el dinero generado por su carrera artística.

Las versiones periodísticas apuntaron a su padre como el administrador de dicha estructura.

Además, sugirieron que las tensiones familiares habrían incluido la supuesta exclusión de los padres de la cantante de la lista de invitados a su boda con Rodrigo De Paul.

Alejandro Stoessel rompió el silencio y habló sobre el conflicto con Tini.

La respuesta de Alejandro Stoessel

De acuerdo con A24, a través de su entorno cercano, el empresario desmintió la existencia de un pleito legal o familiar y calificó los reportes de los medios como “inventos y malas interpretaciones”.

Según la información en el programa LAM, Stoessel aclaró que la revisión de los activos responde a un proceso de transición ordinario.

En ese sentido, explicó que el objetivo es definir los bienes propios de la cantante antes de su matrimonio.

Una reestructuración en medio de la transición

Aunque desde el círculo del productor aseguran que el contacto entre ambos se mantiene y descartan un quiebre definitivo.

Sin embargo, la reestructuración del patrimonio de la artista marca un punto de inflexión en la gestión de su marca global.

La reorganización administrativa busca otorgarle a la cantante el control directo sobre los activos producidos a lo largo de su trayectoria.