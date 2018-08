 Alaska fue una 'autopista' para los dinosaurios; según científicos

LEA TAMBIÉN

Fósiles de dinosaurio hallados en el Parque Nacional Denali revelaron que un aspecto del ecosistema continental de Asia central también estaba presente en Alaska durante el Cretácico superior.

El autor principal de la investigación Anthony R. Fiorillo, vicepresidente de investigación y colecciones en el Museo de Naturaleza y Ciencia Perot en Dallas, opina que "este descubrimiento proporciona más evidencia de que Alaska fue posiblemente la superautopista de los dinosaurios entre Asia y el oeste de América del Norte hace 65 o 70 millones de años".



Fiorillo descubrió una sola huella individual en Denali en 2012 que fue atribuida a un therizinosaurio, un dinosaurio inusual que se creyó herbívoro, más conocidos en Asia.



A su regreso en 2013 y 2014, llevó a cabo con su equipo un análisis más detallado del área, y desenterraron decenas de rastros más de therizinosaurios. Lo que más sorprendió a Fiorillo y su equipo fue la concurrencia de docenas de hadrosaurios, también conocidos como dinosaurios de pico de pato.



"Los hadrosaurios son muy comunes y se encuentran en todo el Parque Nacional Denali. Anteriormente, no se habían encontrado junto con therizinosaurios en Denali. En Mongolia, donde los therizinosaurios son más conocidos, aunque no se han encontrado huellas en la asociación, se han encontrado esqueletos de hadrosaurios y therizinosaurios. Se descubrió que coexistían por tratarse de huellas una sola unidad de roca, por lo que este fue un hallazgo muy inusual en Alaska, y despertó mi interés", dijo Fiorillo.



"De nuestra investigación, hemos determinado que esta asociación de seguimiento de therizinosaurios y hadrosaurios es actualmente la única de este tipo en América del Norte".



Los therizinosaurios que comen plantas son criaturas raras e inusuales en el registro fósil. Los extraños dinosaurios tenían cuellos largos y delgados, pequeños dientes, un pequeño pico para cosechar plantas y grandes torsos acompañados de grandes patas traseras y largos brazos con "manos como las de Freddy Krueger".



Aunque los therizinosaurios son conocidos de Asia y América del Norte, el mejor y más diverso registro fósil proviene de Asia, incluso hasta el momento de la extinción, y ahí está la conexión.



Fiorillo ha postulado que el Cretácico de Alaska podría haber sido la vía para la fauna entre el oeste de América del Norte y Asia, dos continentes que compartían la fauna y flora en las últimas etapas del Cretácico.



"Este estudio ayuda a respaldar la idea de que Alaska fue la puerta de entrada de los dinosaurios cuando migraron entre Asia y América del Norte", dijo Kobayashi.



Para apoyar la teoría, el equipo internacional de científicos de Fiorillo de todos los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur trabajó para establecer si las pistas eran las de un therizinosaurio y para estudiar cualquier aspecto único del ecosistema.



Los miembros, incluyendo un sedimentólogo, geólogo, paleobotánico, paleoecólogo y paleontólogos adicionales, incluido un experto en therizinosaurios, determinaron que esta área particular de Denali era un ambiente húmedo parecido a un pantano y que un fósil en particular parecía un nenúfar, lo que apoyaba la teoría de que había estanques y agua estancada cerca. Sospechan que tanto a los therizinosaurios como los hadrosaurios les gustaban estos lugares más húmedos.



Fiorillo cree que este descubrimiento de Alaska puede conectar a estos animales ambientalmente y quizás de forma conductual con otros therizinosaurios en Asia central. Un informe asiático de la asociación de estos animales también provino de un intervalo de rocas que era inusualmente húmedo en ese momento, en relación con las rocas situadas encima y debajo de él.