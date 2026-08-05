Si te gustó ‘Agente Kim reactivado’, estas producciones de Netflix deben estar en tu lista

‘Agente Kim reactivado’ se convirtió en una de las series más comentadas de Netflix.

Su mezcla de acción, espionaje y justicia atrapó a miles de espectadores.

Si ya la terminaste, estas series mantienen esa misma adrenalina.

Series y películas con el espíritu de ‘Agente Kim reactivado’

Esta serie de Netflix cuenta con una temporada de 8 episodios y sigue a un grupo de inspectores de educación poco convencionales que utiliza métodos expeditivos y habilidades de combate físicas para enfrentarse al acoso escolar y frenar a jóvenes delincuentes protegidos por el poder.

Serie ‘Así aprenderás’.

Esta película sigue a una asesina a sueldo de élite y madre soltera que lucha por mantener el equilibrio entre su trabajo mortal en una agencia de sicarios y la compleja crianza de su hija adolescente.

Película ‘Boksoon debe morir’.

Esta serie cuenta con una temporada de 16 episodios y presenta a un fiscal militar impulsado por la ambición que une fuerzas con una colega guiada por la venganza para desenmascarar la corrupción en el ejército.

Serie ‘Fiscal Militar Doberman’.

Esta serie cuenta con una temporada de 14 episodios y sigue a un respetado detective antidrogas secuestrado y obligado a volverse adicto a una misteriosa sustancia, lo que desata una investigación para descubrir quién lo incriminó.

Serie ‘Conexión’.

Esta serie cuenta con una temporada de 8 episodios y narra la historia de un antiguo gángster que sale de su retiro para investigar el asesinato de su hermano menor y cobrar venganza contra la organización criminal responsable.

Serie ‘Sin piedad para nadie’.

Esta serie cuenta con una temporada de 8 episodios y muestra cómo, tras presenciar el asesinato de su padre, una joven entra al crimen organizado y se infiltra en la policía para dar con el ejecutor.

Serie ‘Mi nombre’.

Esta serie cuenta con una temporada de 12 episodios y plantea la historia de una mujer acusada del asesinato de su esposo que recibe la oferta de una desconocida dispuesta a asumir la culpa a cambio de ayuda en un plan de venganza.

Serie ‘El precio de una confesión’.

Esta película muestra a un joven prodigio de las artes marciales que hace equipo con un oficial de libertad condicional para combatir a los criminales más peligrosos de la ciudad usando sus destrezas físicas.

Película ‘Agente Cinturón Negro’.

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