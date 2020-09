Adolescente murió tras realizar el 'Benadryl challenge' en TikTok; médicos alertan a los padres sobre los peligros

LEA TAMBIÉN

En tiempos de pandemia -cuando el uso del Internet y las 'apps' va en ascenso- el control parental es clave para no lamentar tragedias como la ocurrida el 31 de agosto del 2020. Aquel día, una adolescente, de 15 años, falleció en Oklahoma, en Estados Unidos, tras ingerir una cantidad excesiva del medicamento antialérgico Benadryl. De acuerdo con el parte policial -difundido por medios de comunicación internacionales- consumió las cápsulas como parte de un desafío que toma popularidad en TikTok.

El 'Benadryl challenge' -como llaman al peligroso 'desafío' en la aplicación- consiste en que los usuarios de la red social se reten entre sí para tomar grandes cantidades del medicamento, cuya función radica en aliviar los síntomas de alergia de afecciones como la rinitis. Sin embargo, cuando se excede en el consumo puede causar diversos efectos secundarios y desencadenar en la muerte.



“El Benadryl en grandes dosis puede causar convulsiones y paros cardíacos. Si se anima a los jóvenes a tomarlo en grandes dosis en TikTok, esto es muy peligroso”, señaló el especialista David Juurlink, quien funge como director de la división de farmacología clínica y toxicología de la Universidad de Toronto en Canadá, a la revista Forbes.



Asimismo, el científico indicó que las capsulas "no son una droga con la que la gente debería experimentar".



Juurlink detalló que las personas que toman una sobredosis de Benadryl pueden experimentar una seria de síntomas que incluyen: somnolencia o coma, confusión, agitación, visión borrosa, ojo seco, estreñimiento e incapacidad para sudar y orinar.



Según el médico, existen dos posibles escenarios causados por el consumo excesivo del medicamento. “Algunas personas están en coma y es difícil o imposible despertar. El otro tipo de paciente es delirante, puede que esté hurgando en su ropa o las sábanas de la cama del hospital, sin ningún sentido, es probable que esté murmurando incoherentemente, esté agitado y tenga problemas de visión ”, detalló.



Sin embargo -cuando el cuadro médico se agrava- el Benadryl afecta el corazón. "La gente -en teoría- puede morir de convulsiones, pero normalmente mueren por problemas cardíacos”, indicó.



Debido al impacto que puede tener el medicamento en el organismo humano, Juurlink alerta a los padres y los insta a no subestimar el riesgo de ingerir Benadryl solo porque está disponible sin receta médica. "No significa que no pueda matar si se toma lo suficiente. Existe una delgada línea entre estar somnoliento y tener problemas cardíacos y convulsiones que pueden ser fatales".