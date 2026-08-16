La actriz Stephanie Cayo deja una inesperada confesión sobre su romance con Alejandro Sanz

“Todo se dio de manera muy natural y tranquila”, explicó Stephanie Cayo sobre el romance con su actual pareja, Alejandro Sanz.

Cayo contó que conocía a Alejandro Sanz desde antes de su matrimonio y que, con los años, ambos fueron construyendo una amistad que terminó dando paso a una relación.

“Antes de que yo me casara ya nos conocíamos; después de mucho tiempo, se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Todo se dio de manera muy natural y tranquila”.

La actriz insistió en que no fue algo inmediato: “Tomó mucho tiempo, es lo que quiero decir”.

Del escenario a la realidad

Uno de los momentos que Stephanie Cayo recordó fue cuando compartió escenario con Alejandro Sanz en Las Vegas. La experiencia, según contó, estuvo marcada por los nervios de presentarse frente a una multitud.

“Estaba muy asustada. Tú sabes lo que es eso, era un estadio con 40.000 personas”, señaló una publicación de El Espectador.

Un trabajo en equipo

Al hablar de su relación actual, Cayo destacó el respaldo que ambos se brindan en sus respectivas carreras. Para ella, ese acompañamiento es parte importante del vínculo que comparten.

“Hay mucho apoyo de su parte en mi trabajo y hay mucho apoyo de mi parte en el suyo. Así que creo que somos un buen equipo”.

Sobre lo que pueda ocurrir en el futuro, prefirió no adelantarse: “Ya después no sé qué pasará… pero al menos me siento muy bien”.

Sanar y volver a apostar al amor

Cayo también habló desde una perspectiva más personal y relacionó esta nueva etapa con los momentos difíciles que ha atravesado y con el tiempo que pasó sola.

“Mira, después de haber sufrido tanto, después de haber estado también mucho tiempo sola, creo que sí se siente aún mejor”.

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