Una actriz de la serie ‘The Office’ revela que padece cáncer de mama incurable

La intérprete británica confirmó que enfrenta una etapa 4 con metástasis ósea, pidiendo a sus seguidores que no ignoren ninguna anomalía y afrontando el diagnóstico desde el humor.

La actriz británica Lucy Davis, recordada por dar vida a la recepcionista Dawn Tinsley en la versión original de ‘The Office’, anunció que padece cáncer de mama metastásico en etapa 4.

A sus 53 años, la intérprete reveló que convive con la enfermedad desde hace un año y medio.

El diagnóstico indica que la afección se ha extendido a sus huesos columna, cadera derecha y costillas, por lo que es calificada como incurable.

Un mensaje sobre la importancia de la prevención

En su publicación, la actriz de producciones como ‘Shaun of the Dead’, ‘Wonder Woman’ y ‘Chilling Adventures of Sabrina’ quiso alertar a sus seguidores sobre la importancia de prestar atención a cualquier anomalía en el cuerpo, recordando que la quimioterapia ya no es una opción en su caso.

Lucy Davis, actriz de ‘The Office’, revela que tiene cáncer de mama incurable y deja un mensaje a sus seguidores. “El bulto inicial que sentí no era un bulto como tal; más bien era una especie de zona dura, muy pequeña. Casi no me molesté en que me lo revisaran. Así que lo que quiero decir es que no ignoren nada: revisen todo”, advirtió Davis en Instagram.

Afrontar el proceso con humor y trabajo

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Lucy Davis expresó estar en paz con el futuro y enfocada en disfrutar del presente.

Confesó que el sentido del humor de sus seres queridos ha sido vital, pidiéndoles explícitamente que no la traten como a una persona enferma para no perder la normalidad.

Además, la actriz confirmó que se siente con fuerzas para seguir actuando una de sus mayores alegrías y firme en su activismo por los derechos de los animales.

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