Actriz argentina revela cómo vivió su romance con Luis Miguel

La actriz, cantante y exmodelo argentina Patricia Sarán reveló que mantuvo una relación sentimental con el intérprete mexicano Luis Miguel. Lo hizo el pasado lunes (28 de enero del 2019) en una entrevista con el programa de variedades 'Online KZO'.

Sarán, quien gozó de gran popularidad por su carrera en el modelaje en los años 80, confesó que ‘El Sol’ le propuso que se fuera vivir con él. Ella declinó la propuesta, a pesar de haber entablado un vínculo con él durante dos años.



Ante la sorpresa de los conductores del programa, la artista respondió que “la persona más triste que conocí en mi vida es Luis Miguel. Tiene una historia de vida tremenda. Hablábamos bastante. Tenía momentos de mucha depresión. Tuvo una vida demasiado complicada pero con muchísimo éxito”, señaló.



Luis Miguel también le planteó la idea de iniciar una carrera como actriz de telenovelas en México. Sin embargo, la artista decidió no aceptar ningún ofrecimiento del cantante, pues no quería desprenderse de su vida en Argentina y adaptarse a otro contexto social, ritmo y costumbres. “La verdad es que son muy distintos a nosotros. No podría, yo soy como muy rápida en la vida cotidiana y ellos son muy tranquilos”, afirmó.



Después de sus comentarios en el programa, publicó una fotografía en la que aparece una imagen suya junto a la de Luis Miguel, en su cuenta de Instagram el pasado martes (29 de enero del 2018). La acompañó con una leyenda, en la que afirmó que “nunca hizo su carrera con base en ningún romance”.