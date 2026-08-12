Actriz que participó en la serie ‘Baywatch’ y en ‘E.T.’ debuta en OnlyFans a los 56 años

La actriz busca conectar sin filtros con sus fans mientras prepara su regreso al reboot de la mítica serie.

Erika Eleniak, una de las figuras más emblemáticas de la televisión de los noventa tras interpretar a la salvavidas Shauni McClain en ‘Baywatch’, vuelve al centro de la conversación pública.

A sus 56 años, la actriz estadounidense anunció de manera oficial su llegada a la plataforma OnlyFans con una propuesta pensada para mostrar su faceta más auténtica y cercana.

Una propuesta personal y sin filtros

Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, debuta en OnlyFans a los 56 años con una particular propuesta.

A diferencia del enfoque convencional de la plataforma, Eleniak explicó que utilizará este espacio para compartir material exclusivo, videos cotidianos, memorias de su carrera y fotografías de su día a día.

Según declaró a la prensa, busca despegarse del estereotipo con el que fue etiquetada durante décadas para reencontrarse con su audiencia desde una perspectiva sin censuras ni presiones estéticas.

“Estoy abrazando exactamente quién soy hoy. Los fans van a recibir mi vida real, mis fotos y videos personales, muchos días de playa y, sí, los pies que todos siguen pidiendo”, afirmó la actriz en declaraciones a TMZ y a través de sus redes sociales. Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, se suma a Only Fans.

El retorno a las raíces de ‘Baywatch’

El debut digital de la actriz coincide estratégicamente con su regreso al universo que la lanzó a la fama.

De acuerdo con RPP, tras haber liderado el elenco original entre 1989 y 1992, Eleniak confirmó que tendrá una aparición especial en el reboot de la serie que prepara la cadena Fox, compartiendo producción con nombres como Brooks Nader, Stephen Amell y Livvy Dunne.

En este nuevo proyecto, la actriz dejará atrás el emblemático traje de baño rojo para dar vida a una concejala de Santa Mónica, quien será la encargada de dar inicio a los tradicionales Beach Games entre los salvavidas y la Guardia Costera.

Erika Eleniak alcanzó la fama en la película ‘E.T.’

Con esta combinación de nostalgia y presencia digital, Eleniak reafirma su lugar en la cultura pop actual.

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