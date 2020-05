Actriz de 'Pasión de Gavilanes' da positivo a covid-19 por tercera ocasión

LEA TAMBIÉN

La actriz colombiana Danna García, recordada por sus actuaciones en telenovelas como 'Pasión de Gavilanes' y 'El Señor de los Cielos', informó en sus redes sociales que, por tercera ocasión, ha sido diagnosticada con covid-19. El anuncio lo hizo este miércoles 13 de mayo del 2020 por medio de su cuenta de Instagram.

Según informa el diario El Tiempo de Colombia, a finales de abril la intérprete había revelado que se realizó una tercera prueba de coronavirus. Esto luego de que otros dos tests que se realizó, en marzo y a mediados de abril, arrojaron resultados positivos.



Ese último examen había dado negativo, por lo que la actriz dijo sentirse contenta. Sin embargo, aclaró que debía realizarse otra prueba para verificar que el virus ya no estaba en su cuerpo.



Pero las noticias que recibió este 13 de mayo no fueron las que esperaba. García, de 42 años, volvió a dar positivo. "Soy nuevamente positiva para coronavirus. Estoy sin palabras. Gracias a todos por el apoyo", escribió en una historia de Instagram que fue publicada el miércoles.



En una transmisión en vivo en la red social, la intérprete tranquilizó a sus seguidores diciendo que estaba estable y que recibía los cuidados recomendados por las autoridades sanitarias. "Parece que se reactiva a los que tenemos las defensas bajas y que nuestro cuerpo no ha acabado de matar el virus", afirmó.



De acuerdo con el medio colombiano, la actriz ha denunciado ser víctima de discriminación tras confirmar públicamente que está contagiada con covid-19. El pasado 25 de abril del 2020 aseguró que había escuchado frases como: "A ella no le suban comida, a ella que no le suban el mercado que pida, ella no puede usar ningún área común".

El diagnóstico de la enfermedad también la ha mantenido alejada de su hijo Dante de dos años. En declaraciones al canal Univisión dijo que no había visto al pequeño en dos meses. "Cuando a mi me dio la primera vez, alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi pequeño, cuál era mi voluntad", aseguró.



Dijo además que había contraído el virus en un viaje que realizó a España para visitar a su familia. Recibió el primer resultado positivo a las pruebas de covid-19 tras llegar a México, país en el que reside actualmente.