A los 60, la actriz Halle Berry presume su sensualidad y se niega a bajar el ritmo

El 14 de agosto, Halle Berry llegó a una nueva década de vida. Pero lejos de recibir sus 60 años con discreción, la actriz decidió convertir la celebración en una declaración sobre cómo quiere vivir esta etapa.

Un día antes de su cumpleaños, Berry publicó en Instagram fotografías tomadas durante su viaje.

En ellas aparece relajada, con una bata de encaje floral abierta, gafas de sol y joyas doradas, mientras disfruta de fresas cubiertas de chocolate y una bebida.

La escena tenía además un acompañante especial.

Una celebración íntima que encendió las redes

Halle Berry llega a los 60 y deja claro que la edad no le quitará ni sensualidad ni ganas de vivir

En una de las fotografías aparece Van Hunt, su prometido y pareja desde 2020. Ambos se muestran juntos en un sofá y comparten un beso mientras Berry sostiene una fresa.

“Hoy… nada me importa un carajo”, escribió la actriz junto al carrusel.

Al día siguiente, Berry publicó una imagen más sencilla para agradecer los mensajes por su cumpleaños: “¡Estoy agradecida de seguir aquí!”.

Pero detrás de las fotografías hay un mensaje que la actriz lleva años defendiendo.

Halle Berry no piensa dejar que la edad la vuelva invisible

En una entrevista con Parade, Berry habló abiertamente sobre su sexualidad durante la menopausia y defendió que las mujeres puedan seguir disfrutando de su vida íntima a cualquier edad.

La actriz también ha cuestionado la idea de que cumplir años signifique retirarse. En el podcast Making Space with Hoda Kotb aseguró que no quiere renunciar a una carrera que le ha dado propósito.

Berry incluso ha convertido parte de esa conversación en un proyecto personal. En 2025 lanzó Respin, una plataforma enfocada en la salud femenina durante la perimenopausia y la menopausia.

A los 60, su mensaje parece ser el mismo: envejecer no significa desaparecer.

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