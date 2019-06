Actriz coreana fue hallada sin vida en la habitación de un hotel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los 48 años la actriz Jeon Mi-seon fue encontrada sin vida, este sábado 29 de junio de 2019, al parecer se habría suicidado. La policía la encontró colgada en el baño de la habitación de un hotel.

El manager de la actriz dio la alarma después de que ella estuviera desaparecida por dos días. Además, señaló que ella estaba sufriendo una etapa de depresión. Las investigaciones confirmaron que la habitación no registró signos de una entrada forzada y que no se había encontrado ninguna nota de suicidio.



“Al parecer que Jeon ha estado muy deprimida ya que recientemente perdió a un miembro de la familia mientras su madre estaba enferma en la cama", informó la policía.



La actriz fue la protagonista de ‘Love is a Crazy Thing’ en 2005, pero se la conoció más por sus papeles secundarios en películas como ‘Mother’, ‘Memories of Murder’, ‘Hide and Seek’, y ‘Bungee Jumping Of Own Own’.

La última aparición pública fue el miércoles 26 de junio en Seúl para promocionar la película ‘Las cartas del rey’, ella interpreta a Soheon Hwanghu, reina del rey Sejong. El film se estrenará en julio, aunque el distribuidor Megabox debe confirmar si seguirá adelante según lo programado.



Jeon había estado en la ciudad de Jeonju (Corea del Sur) para una actuación en una obra de teatro denominada ‘dos noches y tres días con mi madre’. Muchas estrellas coreanas se han suicidado o han intentado hacerlo. Muchos se han quejado de depresión o acoso cibernético. La actriz Park Jin-hee escribió en su trabajo de investigación de 2009 que el 40% de los talentos coreanos están considerando suicidarse debido a la ‘privacidad desprotegida, los comentarios maliciosos, los ingresos inestables y la ansiedad sobre el futuro’.

190629....

Rest In Peace.... 🙏🙏😒

Actress Jeon Mi-Seon

We will remember you forever. 😔 pic.twitter.com/IOUwtwdtpS — Zkdlin-nouy (@ZNouy) 29 de junio de 2019

Otros casos se visibilizan como en el 2017, la vocalista de K-pop Idol Shinee's Jong-hyun se suicidó después de decirle a su hermana que había sufrido lo suficiente en un mensaje de texto. En mayo de este año, la ídolo de K-pop, Goo Hara intentó suicidarse después de una batalla legal con su ex novio, quien la amenazó con vengarse.



El caso más sonando fue de actriz Jang Ja-yeon, quien se suicidó en 2009, dejando una nota de suicidio que incluía a personas poderosas en la industria del entretenimiento con las que se había visto obligada a tener relaciones sexuales para obtener papeles en televisión y cine.