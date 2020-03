Actor dejó el rodaje de una serie y decidió aislarse por temor al covid-19

LEA TAMBIÉN

El temor por la propagación del nuevo coronavirus llegó a la serie británica 'Coronation Street'. El programa de televisión, que suma más de 9 900 episodios distribuidos a lo largo de 51 temporadas, tuvo que modificar algunas de sus escenas luego de que una de sus estrellas decidiera aislarse como una medida de precaución.

Según informan medios británicos como The Sun y Mirror, el actor, que no ha sido identificado, tomó la decisión de tomar precauciones adicionales luego de volver de vacaciones. La cadena ITV, propietaria de la serie, apoyó su decisión.



La decisión de la estrella de 'Coronation Street' se dio en medio de un aumento de casos en el Reino Unido que hasta este 6 de marzo del 2020 registra 163 confirmados y un fallecido.



De acuerdo con The Sun, "la estrella de la telenovela no tiene síntomas y fue una medida de precaución mientras se llevaban investigaciones para determinar dónde había estado". Los estudios concluyeron que el actor no es portador del virus y la producción dio la orden de continuar con el rodaje de la serie.



En declaraciones al medio, un portavoz del show dijo que el miembro del elenco de 'Coronation Street' acudió a citas con profesionales de la salud quienes le dijeron que no es necesario que se coloque en aislamiento. "Siguiendo este consejo, regresará a trabajar cuando se lo requiera".



Sin embargo, la ausencia de la estrella obligó a los escritores de la serie a repensar dos escenas con el fin de que la ausencia del actor no afecte la producción del show.

El actor, de acuerdo con otra portavoz, no presenta síntomas del covid-19 y tomó la decisión de aislarse de manera voluntaria como una medida de precaución.