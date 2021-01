Actor de 'Guardianes de la Galaxia' ofrece USD 20 000 por atrapar a quien tatuó la palabra Trump en manatí

Dave Bautista, estrella de la película 'Guardianes de la Galaxia', ofreció una recompensa de USD 20 000 por información que conduzca a la captura de la persona que talló la palabra Trump en el lomo de un manatí en aguas de Florida.

Bautista, superhéroe y excampeón de lucha de la World Wrestling Entertainment (WWE), no es el único que ofrece una recompensa por atrapar al vándalo que grabó el apellido del presidente Donald Trump en la piel del mamífero en el río Homosassa, en el condado de Citrus, en la costa noroeste de Florida.



El Centro para la Diversidad Biológica de St. Petersburg, en la costa oeste de Florida, recordó que el acoso a esta especie marina "es un delito penal federal punible, con una multa de USD 50 000 y hasta un año de prisión" y ofreció USD 5 000 por la captura del autor material del acto.



Por su parte, el biólogo acuático del club Save the Manatee Patrick Rose apuntó que el responsable del acto vandálico probablemente sea una persona familiarizada con los manatíes, recogió este viernes 15 de enero del 2021 Click Orlando.com.



El Servicio de Pesca y Vida Salvaje estadounidense señaló que el manatí no parece estar en peligro.



Autoridades ambientales de EE.UU. condenaron la "mutilación cruel e ilegal" del manatí, una especie amenazada, que fue hallado el domingo 10 de enero en esa condición en el río Homosassa.



Funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) comenzaron a investigar el crimen después de que el manatí fuera descubierto con graves cicatrices en forma del apellido del presidente.



Recordaron que el manatí está protegido por la Ley de Especies en Peligro de Extinción desde 1963.



Estos mamíferos acuáticos son devoradores de plantas sin enemigos naturales.



La mayoría de los años, la mortalidad de estos animales involucra embarcaciones, que representan aproximadamente el 20% de las muertes conocidas causadas por humanos, según el centro.



Cada año alrededor de un centenar de manatíes mueren por colisiones con botes, mientras la navegación en Florida está en su punto más alto y sigue aumentando.



Un informe del centro encontró que la autorización por vía rápida del Gobierno de proyectos de acceso a embarcaciones sin analizar sus impactos colectivos es probablemente un factor clave detrás de los choques con botes, que siguen siendo la principal causa de muerte de manatíes.