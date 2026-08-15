Un actor que apareció en ‘Crepúsculo’ puso a Hollywood en segundo plano y eligió otro camino

El actor de ‘Crepúsculo‘ abandonó California para radicar en Tennessee, buscando mayor tranquilidad y valores religiosos.

Kellan Lutz, reconocido mundialmente por interpretar a Emmett Cullen en la saga ‘Crepúsculo’, decidió dar un giro radical a su vida al alejarse del ritmo de Hollywood

El actor de 41 años se mudó junto a su esposa, Brittany, y sus dos hijos a la ciudad de Franklin, en Tennessee en los Estados Unidos, un cambio motivado por el deseo de estar cerca de su familia y fortalecer sus creencias religiosas.

Un cambio impulsado por la familia

En una entrevista con el podcast Inside of You, el actor recordó el momento decisivo tras un episodio crítico: uno de sus hijos enfermó mientras él trabajaba lejos. Su esposa enfrentó sola la situación sin apoyo cercano y le pidió mudarse.

Aunque planeaban una estancia temporal, la tranquilidad del entorno y la comunidad los convencieron de quedarse.

De ‘Crepúsculo’ a una vida cristiana: Kellan Lutz deja Hollywood.

Nuevas prioridades sin dejar la actuación

De acuerdo con Noticias Sin, pese a marcar distancia con la fama, Lutz continúa actuando en producciones de acción como ‘Come Out Fighting’ y ‘Desert Dawn’.

Sin embargo, el intérprete reconoce que el reconocimiento pierde valor si afecta el bienestar personal, señalando que prefirió evitar la trampa del ego en la que cayeron varios de sus colegas de Hollywood.

El actor de ‘Crepúsculo’ que dejó Hollywood para priorizar a su familia y su fe.

La fe, el pilar de su nueva vida lejos de las cámaras

En su nueva rutina, la fe ocupa un lugar central dentro del hogar.

Junto a su esposa, el actor se enfoca en criar a sus hijos en un ambiente guiado por sus valores, participando activamente en estudios bíblicos y actividades comunitarias.

Para Lutz, Tennessee representa el equilibrio perfecto entre su trabajo y lo que considera verdaderamente importante.

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