El actor Bruce Willis volvió a aparecer en un momento muy especial

El 8 de agosto de 2026, Tallulah Willis celebró uno de los días más importantes de su vida.

La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore se casó con el músico Justin Acee en la propiedad familiar de Hailey, Idaho.

La celebración se extendió durante varios días y reunió a familiares y personas cercanas a la pareja. Pero entre las imágenes del festejo hubo una que adquirió un significado especial.

Una fotografía en blanco y negro publicada solo por Vogue Spain mostró a Bruce Willis junto a su hija y su nuevo yerno.

La foto que Tallulah compartió con su padre

En la imagen, el actor aparece sonriente y con un brazo alrededor de Tallulah, mientras ella se inclina cariñosamente hacia él. Justin Acee también aparece junto a ambos, sosteniendo una de las manos de Willis.

“Un tierno momento con mi papá y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”, escribió Tallulah al compartir la fotografía, según Vogue.

El momento cobró especial relevancia por la situación de salud del actor.

Tallulah temió que su padre no estuviera en su boda

Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y, un año después, su familia informó que padecía demencia frontotemporal. Desde entonces se retiró de la actuación y redujo considerablemente sus apariciones públicas.

Tallulah había contado a Vogue que años antes llegó a temer no vivir uno de los momentos que más había imaginado: tener a su padre presente en su boda.

Aunque Willis no pudo pronunciar un discurso durante la ceremonia, su presencia junto a los recién casados convirtió aquel encuentro en uno de los momentos más emotivos de la celebración.

Demi Moore, Rumer y Scout Willis también participaron en distintos momentos del matrimonio, que Tallulah describió como el comienzo de una nueva etapa junto a Acee.

Tallulah Willis con su esposo en el día de su boda. Foto: Screenshot de Instagram de Vogue

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