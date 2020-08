La actividad en los cines de Quito se reactiva paulatinamente

LEA TAMBIÉN

Tras casi cinco meses de paralización a causa de la pandemia causada por el nuevo coronavirus, las salas de cine en Quito volvieron a retomar sus actividades a con medidas de protección y bioseguridad. Entre estas se encuentra el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el ingreso por grupos familiares, etc.

En las salas de Multicines CCI, por ejemplo, las actividades empezaron el viernes 21 de agosto del 2020. Para este sábado 22, este espacio ya contó con la presencia principalmente de parejas y grupos familiares, quienes buscaban un momento de distracción para ver las películas de estreno.



Entre las principales medidas que se han tomado en este complejo cinematográfico, y que también forman parte del Protocolo de Bioseguridad en salas de cine, teatros y auditorios, se encuentra el uso de plataformas virtuales para la compra de boletos y la adquisición de productos en dulcería.

Durante el segundo día de actividades de cines, la cartelera en Quito ha contado con estrenos de temporada y reposiciones de películas taquilleras que no lograron completar su ciclo de exhibición a inicios de año. Para lo que resta del 2020, las principales cadenas distribuidoras de filmes ajustarán sus estrenos al material cinematográfico vigente a escala internacional.



Una de las estrategias que tendrán las salas de cine para la última semana de agosto serán los vermouth, pensados especialmente para el público infantil que se encuentra en vacaciones en la capital. De acuerdo con las políticas de cada cadena, se podría restringir el ingreso de menores de 2 años como una medida de bioseguridad. Los adultos mayores pueden ingresar sin problema alguno.





‘Tips’ antes de ir a una sala de cine



- Deberá llevar mascarilla todo el tiempo. Si tiene que retirársela para ingerir algún producto, debe guardarla en una funda o contenedor con tapa para que no se contamine.



- Al ingresar a las salas, deberá desinfectar su calzado, según lo establece el protocolo aprobado por el COE Nacional.



- Se recomienda comprar los boletos y comida mediante ‘apps’ y plataformas oficiales.



- Antes de descargar una aplicación en su celular, verifique que esta corresponda a la cadena de cines para evitar fraudes y robo de información como números de tarjetas.



- Dentro de las salas, verifique que exista señalización sobre distanciamiento social. Recuerde que debe estar alejado dos metros de personas que no sean de su grupo familiar.



- El protocolo establece que las personas que manejan efectivo en las cajas no podrán entregar los alimentos a los clientes.



- Durante el semáforo amarillo, las salas de cine en Quito solo pueden funcionar con el 30% del aforo permitido.



- Recuerde que, en casi todos los casos, la última proyección en las salas de cine termina entre 45 y 60 minutos antes del inicio del toque de queda.