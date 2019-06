Un asteroide 'potencialmente peligroso' se acercará a la Tierra este 27 de junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A una velocidad de 40 800 kilómetros por hora se acercará a la Tierra este jueves 27 de junio del 2019 el asteroide 2008 KV2. De acuerdo con información difundida por el diario ABC de España, la roca mide unos 330 metros de diámetro, es decir, es tres veces más larga que un campo de fútbol.

El asteroide, de acuerdo con el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA se aproximará a unos 6,7 millones de kilómetros. Es por ello que está catalogado como potencialmente peligroso. Sin embargo, no supone ninguna amenaza para la Tierra y su paso permitirá ampliar el conocimiento que se tiene de estos cuerpos espaciales.



Para poner en perspectiva la distancia a la que pasará el 2008 KV2, el portal Live Science, explica que la Luna se encuentra a 384 400 kilómetros de la Tierra y que el asteroide estará a más de 17 veces esa distancia.



Como su nombre lo indica, el 2008 KV2 fue descubierto por astrónomos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos por sus siglas en inglés) de la NASA en el 2008, pero esta no era la primera vez que se acercaba al planeta.



La última vez que este asteroide realizó una visita a la Tierra fue el pasado 11 de diciembre del 2018 cuando se acercó unos 70 millones de kilómetros.



El asteroide no pasará nuevamente por la Tierra hasta el año 2021 y en el 2022 hará dos 'visitas'.



De acuerdo con ABC, el 2008 KV2 "es lo que la NASA considera un Objeto Cercano a la Tierra, ya que vuela a menos de 50 millones de kilómetros de nosotros. Debido a su trayectoria y a su tamaño, también está clasificado como potencialmente peligroso".



Sin embargo, si bien el asteroide no supone un peligro para la Tierra en este viaje, los especialistas advierten que esto puede cambiar en el futuro, pues este tipo de cuerpos espaciales modifican de 'plan de vuelo' por la atracción gravitatoria ejercida por los planetas.

Según el ABC un impacto de un asteroide con estas características "tendía consecuencias devastadoras, ya que equivaldría a la explosión de 20 000 bombas atómicas" lo que implica que "varios cientos de kilómetros alrededor de la zona de impacto quedarían arrasados y podría tener repercusiones en el clima alterando las formas de vida", concluye el medio español.