AC/DC enfrenta un cambio: uno de sus históricos músicos se despide de los escenarios

A sus casi 80 años, Chris Slade todavía encontraba motivos para sentarse detrás de una batería.

Durante décadas, el músico británico recorrió escenarios junto a grandes nombres del rock y el pop, desde Tom Jones hasta AC/DC.

Pero los años y una complicación de salud terminaron cambiando sus planes.

Una carrera que comenzó a los 16 años

Slade comenzó a tocar profesionalmente a los 16 años junto a Tom Jones. Más adelante trabajó con artistas como Manfred Mann y The Firm, construyendo una trayectoria que se extendió durante más de seis décadas.

Su historia con AC/DC comenzó en 1989, cuando reemplazó a Simon Wright. Durante cinco años formó parte de la banda y tocó en ‘The Razors Edge’, álbum de 1990 que incluye éxitos como “Thunderstruck” y “Moneytalks”.

El derrame que cambió sus planes

El baterista de AC/DC que enfrentó un derrame cerebral anuncia su retiro de los escenarios

En 2015 volvió temporalmente a AC/DC para sustituir a Phil Rudd durante una gira y permaneció hasta 2016.

Ahora, sin embargo, Slade decidió cerrar definitivamente su etapa en los escenarios. En un video publicado en Facebook, anunció su retiro y explicó que las secuelas de un derrame cerebral sufrido hace siete años han afectado su capacidad para continuar tocando.

“Con gran pesar anuncio mi retiro de la batería”, dijo el músico, quien cumplirá 80 años el 30 de octubre.

También reconoció que siente cierta envidia por artistas como The Rolling Stones y Paul McCartney, que continúan actuando a edades avanzadas.

Mientras Slade se despide, AC/DC mantiene su actividad en Norteamérica con Matt Laug en la batería.

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