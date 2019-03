Abogado de actriz porno que acusó a Trump detenido por un caso de chantaje

LEA TAMBIÉN

El abogado estadounidense Michael Avenatti, quien saltó a la fama al representar a la estrella de cine porno Stormy Daniels en su causa contra el presidente Donald Trump, fue arrestado el lunes acusado de fraude y de intentar extorsionar a la gigante deportiva Nike, pero fue liberado más tarde bajo fianza.

Presentado a un juez de Nueva York por la tarde, el abogado fue puesto en libertad a cambio de un depósito de USD 300 000. Según los medios estadounidenses, también tuvo que devolver sus pasaportes estadounidense e italiano, y sus eventuales viajes seguirán sujetos a autorización judicial.



Las acusaciones están contenidas en casos separados en Nueva York y Los Ángeles y refieren a fraude bancario y virtual y extorsión. De ser hallado culpable es pasible de decenas de años en prisión.



Hablando con los periodistas después de su comparecencia ante el tribunal en Nueva York, Avenatti dijo que confiaba en que “será totalmente exonerado y se hará justicia”.



Fraude y chantaje



En la demanda presentada en Nueva York se acusa a Avenatti de un presunto intento de extorsión a la compañía de indumentaria deportiva para obtener USD 22,5 millones a cambio de su silencio por supuestas informaciones perjudiciales para Nike.



Según extractos divulgados por la prensa, Avenatti “ideó un plan para extorsionar a una empresa mediante una comunicación interestatal amenazando con dañar su reputación” si ésta no aceptaba realizarle pagos multimillonarios a él y a un cómplice, además de abonar USD 1,5 millones adicionales a un cliente suyo.



En documentación a la que accedió AFP , se indicó que Avenatti y un cómplice mantenido bajo anonimato por el FBI se encontraron con abogados de Nike el 19 de marzo y allí les amenazaron con divulgar las supuestas “faltas” de la empresa antes del anuncio del reporte de beneficios trimestrales.



Según varios medios estadounidenses, el cómplice en cuestión es otro destacado abogado, Mark Geragos, que ha defendido a una serie de estrellas como Michael Jackson o el boxeador Mike Tyson. Sin embargo, no está incluido en la denuncia hecha pública el lunes.



El abogado de 48 años de edad es objeto de una denuncia por separado en California, donde reside y practica su profesión, por malversaciones financieras.



Tras ser liberado, Avenatti remarcó también: “ Como todos ustedes saben, durante toda mi carrera he luchado contra los poderosos, personas poderosas y poderosas corporaciones. Nunca dejaré de dar esta buena pelea ” , remarcó.



El famoso abogado representó a Stormy Daniels en su demanda contra el presidente Donald Trump y el exabogado del gobernante Michael Cohen. Fue la punta de lanza de la actriz porno en su demanda contra Trump para invalidar un acuerdo de confidencialidad realizado días antes de las elecciones presidenciales de 2016 sobre un presunto romance que tuvo con el mandatario.