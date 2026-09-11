7 películas para ver a Sydney Sweeney y en qué plataforma de streaming están

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Un repaso por las producciones más destacadas de la actriz estadounidense disponibles en plataformas digitales.

La actriz Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la conversación tras la polémica generada por su reciente campaña publicitaria.

A través de personajes complejos e historias basadas en hechos reales o novelas de éxito, sus producciones han captado la atención del público global en servicios de streaming.

‘Inmaculada’

‘Inmaculada’.

En esta escena de terror psicológico, Sydney Sweeney interpreta a Cecilia, una joven religiosa estadounidense que viaja a Italia para comenzar una nueva etapa en un convento.

Al llegar, descubre que está embarazada en circunstancias inexplicables, enfrentándose a un entorno inquietante y a oscuros secretos.

🎈Disponible en Prime Video.

‘Edén’

‘Edén’.

En esta historia inspirada en hechos reales, Sydney Sweeney interpreta a Margret Wittmer, una mujer que abandona la vida convencional para establecerse en una isla de las Galápagos.

La trama muestra cómo la convivencia entre extranjeros y las dificultades del territorio generan tensiones dentro del grupo.

🎈Disponible en Prime Video.

‘La asistenta’

‘La asistenta’.

En esta escena de suspenso, Sydney Sweeney interpreta a Millie, una joven que consigue empleo como empleada doméstica para una familia adinerada.

La oportunidad parece un nuevo comienzo, hasta que descubre que la aparente perfección de sus empleadores oculta secretos peligrosos.

🎈Disponible en Prime Video.

‘Los voyeurs’ (Los voyeristas)

‘Los voyeurs’.

En esta trama de obsesión y misterio, Sydney Sweeney interpreta a Pippa, una joven que se muda a un nuevo departamento junto a su pareja.

Desde su ventana observa la vida privada de sus vecinos, convirtiendo la simple curiosidad en una implicación peligrosa en sus problemas.

🎈Disponible en Prime Video.

‘Con todos menos contigo’

‘Con todos menos contigo’.

En esta comedia romántica, Sydney Sweeney interpreta a Bea, una joven que se reencuentra con un antiguo conocido durante una boda en Australia.

Para evitar incomodidades con sus allegados, ambos deciden fingir que mantienen una relación sentimentales.

🎈Disponible en Prime Video.

‘¿Culpable o inocente?’

‘¿Culpable o inocente?’.

En este drama basado en hechos reales, Sydney Sweeney interpreta a Reality Winner, una excontratista de inteligencia interrogada por el FBI en su hogar.

La historia reconstruye el proceso de investigación sobre la filtración de documentos clasificados sobre las elecciones de EE. UU. de 2016.

🎈Disponible en Netflix.

‘Everything Sucks!’ (Todo apesta)

‘Everything Sucks!’.

En esta serie ambientada en 1996, Sydney Sweeney interpreta a Emaline, una estudiante de secundaria que pertenece al club de teatro de su escuela.

La producción aborda el crecimiento adolescente, la amistad y el descubrimiento personal entre un grupo de jóvenes.

🎈Disponible en Netflix.

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