5 cosas que los fans exigen tras ver el tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

Horas después de su publicación del tráiler de ‘Avengers: Doomsday’, las redes sociales se llenaron de mensajes, teorías y reclamos. Algunos confesaron haber llorado.

Otros exigieron respuestas inmediatas. Y unos cuantos aprovecharon para recordar que, aunque aseguran estar cansados de las películas de superhéroes, igual estarán en la sala de cine el día del estreno.

Estas son las cinco grandes reacciones que dejó el avance, según los comentarios publicados en Instagram.

1. El regreso de Chris Evans se robó el tráiler

¿Por qué regresa el Capitán América en ‘Avengers: Doomsday’? es una de las preguntas de los fans al ver el tráiler de la cinta.

Chris Evans se alejó del escudo en 2025 con una comedia romántica junto a Dakota Johnson y Pedro Pascal. Sin embargo, su regreso como Steve Rogers fue, por mucho, el momento más celebrado del tráiler.

“Yo lloré cuando vi al Capitán América”, escribió un usuario en Instagram, en la publicación del tráiler en un medio internacional. Otros simplemente reaccionaron con incredulidad.

Sin embargo, la emoción vino acompañada de preguntas. Muchos quieren saber cómo regresó el personaje, mientras otros siguen lamentando la ausencia de Tony Stark.

2. Doctor Doom ya tiene a los fans de su lado

Si Marvel necesitaba vender a su nuevo gran villano, el tráiler parece haber cumplido el objetivo.

Comentarios como “Doom ya vino a tomar su lugar” o “RDJ como Doctor Doom me puso la piel de gallina” muestran que el personaje ya es uno de los principales atractivos de la película.

3. Los mutantes cumplieron un sueño de décadas

Ver a los X-Men junto a los Vengadores era, hasta hace poco, una fantasía para los lectores de cómics.

“Jamás pensé estar vivo para ver a los Vengadores junto a los mutantes”, resumió un fan en una publicación de Instagram de un medio internacional. La aparición de Cíclope con un traje inspirado en las historietas también recibió elogios.

4. Los fans ya tienen su lista de reclamos

Pero Marvel nunca puede complacer a todos.

Entre las preguntas más repetidas destacan la ausencia de Jean Grey, Storm, Scarlett Johansson y los Guardianes de la Galaxia. Otros incluso quieren saber quién interpretará a Mystique.

5. Nadie se pone de acuerdo sobre el CGI

Como ocurre con casi todos los grandes estrenos, los efectos visuales dividieron opiniones.

Mientras algunos consideran que “se ven horribles”, otros recuerdan que Marvel suele seguir trabajando en ellos hasta semanas antes del estreno.

Y quizá la reacción más curiosa sea la última: muchos aseguran que el género de superhéroes ya no les entusiasma. Pero también admiten que comprarán una entrada.

Porque, al final, Marvel puede generar dudas, críticas y debates. Lo que todavía parece incapaz de provocar es indiferencia.

¿Cuándo sale ‘Avengers: Doomsday’?

El estreno de ‘Avengers: Doomsday’ está previsto para el 17 de diciembre de 2026. Como lo informó este Medio, la supuesta duración de la película de Marvel se filtró a inicios de julio de 2026.

Tráiler de ‘Avengers: Doomsday’