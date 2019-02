21 Savage dio detalles de su detención por agentes de inmigración de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El rapero 21 Savage dijo el viernes 15 de febrero del 2019 que fue “definitivamente un objetivo” de los agentes de inmigración de Estados Unidos que lo detuvieron a principios de este mes por haber estado viviendo ilegalmente en el país.

“Estoy conduciendo y de repente veo pistolas y luces azules. Y, de golpe, estoy en la parte de atrás de un automóvil”, relató el artista nacido en Gran Bretaña en su primera entrevista desde que salió en libertad tras pagar USD 100 000 de fianza.



“No dijeron nada. Simplemente dijeron: tenemos a Savage'”, contó el joven de 26 años al programa 'Good Morning America' del canal ABC. “No creo que la política migratoria haya fracasado”, estimó. “Creo que la forma en que hacen cumplir la política es la que fracasó”.



21 Savage, cuyo verdadero nombre es She'yaa Bin Abraham-Joseph, fue arrestado el 3 de febrero en la ciudad de Atlanta, en el sur, por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dijeron que había estado viviendo en Estados Unidos sin papeles desde que su visa expiró en 2006, siendo menor de edad.



“Ni siquiera sabía qué era una visa”, dijo el rapero nominado al Grammy, quien llegó legalmente a Estados Unidos a los 7 años y ha permanecido allí por casi dos décadas, a excepción de un breve viaje a Gran Bretaña en 2005 para el funeral de su tío.



“Sabía que no había nacido aquí, pero no sabía qué significaba al pasar a ser adulto”, dijo el rapero. “No lo escondía, pero no quería que me deportaran, así que no iba a decir 'No nací aquí'”.



Charles Kuck, uno de los abogados de 21 Savage, dijo que su equipo está tratando de suspender los procedimientos judiciales de inmigración del rapero en virtud de que su solicitud de visa U, para las víctimas de delitos que han sufrido abuso mental o físico, está pendiente de resolución. También, afirmó, buscan la “cancelación de una expulsión”.



Ese procedimiento le permite a una persona con hijos que ha vivido en Estados Unidos más de 10 años obtener un permiso de residencia y trabajo. 21 Savage tiene tres hijos estadounidenses.



“Es objeto de un proceso de deportación y decir que no está en riesgo sería una locura, porque lo está, pero confiamos en nuestra estrategia de defensa”, dijo Kuck.



La conmoción por el arresto del rapero también ha puesto de relieve una vez más la difícil situación de los 'dreamers': 1,8 millones de inmigrantes traídos a Estados Unidos sin permiso legal siendo niños.

21 Savage, considerado durante mucho tiempo como un valor de Atlanta, la capital del hip hop, dijo que tiene pocos recuerdos de Gran Bretaña y que no lo considera su hogar. “Soy de Atlanta”, afirmó.