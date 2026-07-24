WhatsApp permite leer y editar archivos PDF sin salir del chat

WhatsApp Web ha lanzado una nueva función que permite a los usuarios leer y editar archivos PDF directamente desde el navegador.

Esta actualización, desarrollada en colaboración con Adobe Acrobat, elimina la necesidad de abrir aplicaciones externas para consultar documentos PDF recibidos en el chat.

Características de la nueva función

De acuerdo con El Imparcial, la nueva integración está disponible en las versiones web y de escritorio para Windows.

WhatsApp y Adobe anunciaron esta herramienta como parte de su esfuerzo por facilitar el trabajo colaborativo y la revisión de documentos dentro de la plataforma.

Con esta función, los usuarios podrán:

Abrir archivos PDF dentro del chat.

Visualizar documentos protegidos con contraseña.

Resaltar texto importante.

Subrayar contenido.

Tachar palabras o fragmentos.

Dibujar sobre el documento.

Agregar anotaciones para facilitar comentarios o revisiones.

Estas opciones permiten trabajar sobre el documento mientras la conversación continúa activa, lo que agiliza la revisión entre compañeros de trabajo, estudiantes, clientes o familiares.

Además, Adobe explicó que esta función fue diseñada para aprovechar el mayor tamaño de pantalla que ofrecen las computadoras, facilitando así la lectura y edición de documentos sin perder de vista el chat.

Integración a futuro y disponibilidad en móviles

Por ahora, esta integración solo está disponible en WhatsApp Web y en la aplicación para Windows.

Cabe resaltar que las anotaciones básicas (resaltar, subrayar, tachar, comentar) son gratuitas, pero para editar el PDF de forma más profunda (editar texto, reorganizar páginas, dividir archivos) se requiere iniciar sesión y contar con una suscripción de pago a Adobe Acrobat, a través de un botón “Editar en Acrobat” que abre la app de escritorio de Adobe.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para su llegada a las aplicaciones móviles de Android o iPhone.

Esta actualización forma parte de la estrategia de WhatsApp para incorporar aplicaciones de terceros que amplíen las funciones de su plataforma.

Esto permite a los usuarios realizar más tareas sin abandonar la aplicación.

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