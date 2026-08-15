WhatsApp permite crear ‘minigrupos’ a partir de chats existentes

La plataforma lanzó la función grupo similar para facilitar la organización de charlas paralelas y eventos discretos.

WhatsApp incorporó la función grupo similar, una herramienta que permite reutilizar la lista de miembros de un chat existente para abrir una conversación paralela en pocos pasos.

De esta manera, los usuarios pueden ahorrar tiempo al no tener que armar un grupo desde cero, con la ventaja de excluir fácilmente a las personas que no deban participar.

¿Cómo funciona la opción de crear un grupo similar?

Para utilizar esta herramienta, el usuario debe contar con permisos de administración en el grupo de origen.

De acuerdo con KCH, los pasos para su creación son:

Ingresar a los ajustes del chat grupal principal y seleccionar la opción Crear un grupo similar. Revisar la lista cargada automáticamente para desmarcar a las personas que no participarán o añadir a nuevos integrantes. Personalizar el nuevo espacio definiendo el nombre, la foto de perfil y los permisos de privacidad antes de confirmar la creación.

Mini grupos en WhatsApp: nueva función organiza fiestas sorpresa.

Organización eficiente y eventos sorpresa

El principal atractivo de esta función radica en la discreción y el ahorro de tiempo.

Es ideal para organizar fiestas sorpresa o regalos dentro de un núcleo familiar sin incluir al homenajeado, o para coordinar la logística de viajes y presupuestos en un canal separado.

De igual forma, en entornos laborales o escolares, la herramienta evita saturar el chat general con debates operativos que solo le competen a un equipo reducido, manteniendo la comunicación más fluida y ordenada.

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