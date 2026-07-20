WhatsApp dice adiós a su clásico estado ‘en línea’

La aplicación WhatsApp de mensajería de Meta, anunció una nueva función que transformará la forma en que los usuarios visualizan el estado de conexión de sus contactos.

Esta modificación permitirá saber de un vistazo si un contacto está en línea, aunque por ahora solo es visible dentro de la pantalla de información del contacto, no en la lista de chats.

Punto verde para indicar conexión

De acuerdo con WaBetaInfo, el punto verde junto a la foto de perfil facilitará esta interacción, ya que se apagará automáticamente cuando el usuario no esté dentro de la aplicación.

WhatsApp ha introducido esta nueva función en fase beta, actualmente disponible para algunos dispositivos Android e iOS.

Además, se integrará en una futura pantalla de contactos, diseñada para mostrar el estado de actividad de forma similar al sistema nativo de los teléfonos.

Privacidad y configuración del usuario

Según el medio La Nacion, WhatsApp ha concebido esta característica bajo estrictos criterios de privacidad; por ello, respetará la configuración de cada usuario.

Así, quienes opten por ocultar su conexión tampoco podrán visualizar el estado de los demás.

Este cambio tiene como objetivo ofrecer información relevante de manera sencilla y discreta.

Disponibilidad y lanzamiento global

Actualmente, la función está en fase de pruebas y solo disponible para un grupo reducido de usuarios beta.

No hay fecha exacta para su lanzamiento global, pero se espera que se expanda progresivamente en los próximos meses.

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