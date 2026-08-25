WhatsApp permite a sus usuarios descargar un informe detallado con la información de su cuenta

WhatsApp permite descargar un informe con los datos de tu cuenta

La herramienta reúne información de perfil, seguridad, dispositivos y configuración para que el usuario pueda conocer qué datos conserva WhatsApp sobre su cuenta.

En un entorno donde la privacidad digital cobra cada vez más importancia, WhatsApp ofrece una opción para solicitar un informe con información de la cuenta. El documento permite revisar distintos datos asociados al perfil y a la actividad de la cuenta.

¿Qué información incluye el informe?

Descarga el informe de tu cuenta de WhatsApp.

El reporte reúne datos como el número de teléfono asociado, la foto de perfil, la lista de contactos y los nombres de los grupos a los que pertenece el usuario.

También incluye información relacionada con la seguridad y el acceso, como los dispositivos vinculados, sesiones activas, dirección IP de la última conexión y versión del sistema operativo.

El informe también registra la fecha en que se aceptaron los términos de servicio.

Sin embargo, el documento no contiene el contenido de los chats, mensajes ni archivos multimedia, por lo que las conversaciones permanecen fuera de este reporte.

¿Cómo solicitar un informe de WhatsApp?

Para generar el informe, ingresa a Ajustes, selecciona Cuenta y pulsa Solicitar información de mi cuenta. Después, elige Solicitar informe.

La generación puede tardar hasta tres días. Una vez disponible, WhatsApp enviará una notificación para descargarlo.

¿Desde dónde se puede solicitar?

La función está disponible en la aplicación móvil de WhatsApp. Según las fuentes consultadas, no está disponible actualmente en WhatsApp Web ni en las aplicaciones de escritorio para Windows y Mac.

El informe se descarga como un archivo comprimido ZIP, que contiene documentos en formatos HTML y JSON.

Una vez obtenido, el usuario puede revisar la información y conservar o eliminar el archivo según sus necesidades.

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