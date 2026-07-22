Spotify lanza plan gratuito infantil con controles parentales

Spotify anunció la disponibilidad de cuentas gratuitas para niños, que incluyen controles parentales integrados.

Esta iniciativa busca ofrecer a los oyentes menores de 13 años la oportunidad de explorar la música de manera segura y personalizada.

La compañía destacó que el 94 % de sus usuarios confían en Spotify para descubrir nueva música y más del 54 % comparte lo que escucha con sus hijos.

Características del plan gratuito infantil

De acuerdo con News Room Spotify, estas cuentas están diseñadas para ofrecer una experiencia auditiva segura y concentrada.

Proporcionan acceso exclusivo a contenido musical, permiten la creación de listas de reproducción y la recepción de recomendaciones personalizadas.

Además, incluyen una experiencia Wrapped anual independiente de las estadísticas parentales.

Herramientas de control parental para filtrar contenido explícito .

para . Gestión de la reproducción para asegurar un entorno seguro .

para un . Elementos visuales como vídeos desactivados por defecto .

como por . Interactividad limitada al restringir funciones como Mensajes y Jam.

Crea una cuenta administrada fácilmente

La activación de una cuenta administrada es un proceso intuitivo; los pasos a seguir son los siguientes:

Configuración y privacidad Controles parentales Crear una cuenta administrada Finalizar el proceso siguiendo las instrucciones en pantalla

Además, los oyentes del plan gratuito escucharán anuncios informativos sobre cómo aprovechar al máximo la aplicación.

Opción Premium Familiar

Para aquellos que buscan una experiencia sin anuncios, Spotify ofrece el plan Premium Familiar, que permite añadir a los jóvenes como miembros del plan.

El compromiso de Spotify es garantizar que todos los usuarios tengan una experiencia auditiva positiva, especialmente las familias y los oyentes más jóvenes.

El lanzamiento comienza únicamente en Argentina, Colombia, Dinamarca, Italia, Nueva Zelanda y Suecia, no es un despliegue global inmediato.

Con esta expansión gradual, la plataforma reafirma su esfuerzo por equilibrar el descubrimiento musical con herramientas de seguridad digital, facilitando un entorno más controlado para los menores en el ecosistema del streaming.

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