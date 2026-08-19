Spotify revive la tradición de dedicar canciones con una función para agregar notas en tus playlists

Spotify permite incluir dedicatorias y notas personales en cada canción de una lista.

Dedicar una canción a alguien vuelve a tener ese toque personal que durante años caracterizó a la radio. Spotify comenzó a desplegar Playlist Notes, una función que permite añadir pequeños mensajes o recuerdos directamente a las canciones incluidas en una lista de reproducción.

Pasos para agregar notas

El procedimiento está habilitado tanto en dispositivos Android como en iOS.

De acuerdo con Spotify, este es el procedimiento detallado para incorporar una anotación en la plataforma:

Abrir una playlist propia o colaborativa.

Tocar el menú de los tres puntos situado junto a la canción o contenido seleccionado.

situado junto a la canción o contenido seleccionado. Elegir Añadir nota, escribir el mensaje y guardar.

La anotación aparecerá debajo de la canción y podrá ser vista por las personas que tengan acceso a esa lista.

De esta manera, es posible escribir desde un simple “esta canción me recuerda a ti” hasta explicar por qué ese tema representa un momento especial.

Spotify revive las dedicatorias con mensajes personalizados.

Disponibilidad y acceso en la aplicación

La herramienta está disponible para usuarios Free y Premium y funciona desde la aplicación móvil.

Las notas pueden añadirse no solo a canciones, sino también a episodios de pódcast y audiolibros incluidos en playlists propias o colaborativas.

Su llegada es progresiva en más de 100 mercados, por lo que todavía puede no aparecer en todas las cuentas.

La función recupera, de cierta forma, aquella costumbre de llamar a una emisora para pedir una canción y dedicarla a alguien.

La diferencia es que ahora la dedicatoria permanece junto al tema dentro de Spotify, convirtiendo una playlist en una especie de diario musical lleno de recuerdos y mensajes personales.

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