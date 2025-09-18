Meta presentó las nuevas Meta Ray-Ban Display durante su evento anual Meta Connect. Son las primeras gafas inteligentes con pantalla integrada.

Las Meta Ray-Ban Display estarán disponibles por primera vez en Estados Unidos a partir del 30 de septiembre de 2025. A principios de 2026 se espera la expansión a otros países como Canadá, Francia, Italia y Reino Unido.

El precio de las Ray-Ban Meta Display

El precio de lanzamiento es de 799 dólares. Incluye tanto las gafas como la pulsera “Neural Band”.

Las gafas se ofrecerán en dos colores: negro (Shiny Black) y arena (Shiny Sand), y en dos tamaños de montura (standard y large). También, la pulsera Neural Band estará disponible en tres tallas.

Las características técnicas de las Ray-Ban Meta Display

Estas gafas cuentas con un lente derecho con pantalla monocular de 600 × 600 píxeles, con una frecuencia de refresco hasta 90 Hz.

El brillo varia entre los 30 y 5 000 nits, lo que permite buena visibilidad incluso bajo sol. El campo de visión (“field of view”, FOV) es de aproximadamente 20 grados.

Meta señaló que tienen una baja filtración de luz. Menos del 2% de fuga, para preservar privacidad visual del contenido mostrado.

La cámara, audio y sensores

Estas gafas cuentan con una cámara de 12 MP con ultra gran angular, video HD con posibilidades de zoom digital hasta 3×.

Además, seis micrófonos para captura de sonido, altavoces abiertos (“open-ear”) para audio ambiental sin aislar completamente.

La batería y resistencia

Meta anunció que estas Ray-Ban cuentan con una autonomía de uso mixto. Es decir, aproximadamente seis horas con un uso variado.

El estuche de carga ofrece uso adicional, totalizando cerca de 30 horas si se combina el uso de las gafas con las cargas extra del estuche.

La Neural Band aporta hasta 18 horas de autonomía y tiene resistencia al agua IPX7.

Control por gestos y funciones inteligentes

Se incluye una pulsera (“Neural Band”) que utiliza tecnología EMG (electromiografía de superficie) para detectar señales musculares y traducir gestos de la mano (pellizcar, gestos simples) en acciones dentro de las gafas.

Los comandos por voz también disponibles, junto con la asistencia de Meta AI integrada, para realizar funciones como traducción en tiempo real, subtítulos, navegación, mensajes.

Principales avances frente a generaciones anteriores

La introducción de pantalla integrada en la lente es algo que no tenían modelos Ray-Ban Meta anteriores que solo capturaban fotos o video, reproducían audio, pero no desplegaban información visual “tipo HUD”.

Además, hay mejoras de la interfaz al añadir gestos mediante Neural Band, lo que reduce la dependencia exclusiva de voz o de controles táctiles sobre el marco.

Otro avance es el mayor brillo para visibilidad en exteriores, baja fuga de luz para privacidad; compatibilidad con lentes graduadas y cristales Transitions que se adaptan a luz exterior.

Lo que aún falta aclarar

Meta aún no se han confirmado detalles sobre disponibilidad precisa en mercados latinoamericanos como Ecuador.

El precio de dólares 799 puede verse incrementado por impuestos, aranceles y envío si se importa al mercado ecuatoriano.

Aunque hay transparencia en la filtración de luz y luz LED cuando la cámara graba, hay un debate sobre qué tan efectivo será para prevenir grabaciones inadvertidas o usos indebidos.

Enlace externo: El avance de las Meta Ray-Ban

Te recomendamos