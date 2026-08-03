¿Qué pasa si das ‘me gusta’ accidentalmente en Instagram?

Casi a todos los usuarios de Instagram han experimentado el incómodo momento de dar un me gusta por accidente a una publicación antigua.

Esta situación genera inquietud sobre si la otra persona se dará cuenta del error.

Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, explicó en un video qué sucede cuando un usuario elimina un me gusta accidentalmente.

¿Qué recibe la otra persona cuando le das me gusta?

Cuando alguien marca con me gusta una fotografía o un video, Instagram envía automáticamente dos tipos de notificaciones:

Una notificación interna que aparece dentro de la aplicación en la sección de actividad.

Notificaciones push, que son las alertas que llegan directamente a la pantalla de bloqueo o al centro de notificaciones del teléfono móvil.

Eliminación rápida del me gusta

Si el me gusta se elimina a los pocos segundos, la notificación interna dentro de la aplicación desaparece de inmediato si la sección de actividad no ha sido abierta.

Sin embargo, Adam Mosseri aclaró que Instagram pierde el control de la notificación push una vez enviada al sistema operativo del teléfono.

Por ello, el aviso podría permanecer unos instantes en la pantalla del destinatario aunque la interacción se haya borrado.

Finalmente, la visibilidad de la alerta depende de si la persona está usando su dispositivo en ese instante y tiene las notificaciones activadas; si revisa su pantalla más tarde, la acción pasará inadvertida.

Limitaciones técnicas y recomendaciones

Mosseri también detalló las limitaciones técnicas detrás de este proceso: “Si pudiéramos borrar esa notificación del teléfono, lo haríamos, pero no podemos”.

Por lo tanto, su recomendación es navegar con cuidado al revisar publicaciones antiguas.

Aunque eliminar el me gusta rápidamente puede ayudar a ocultar el error, no hay garantía absoluta de que la otra persona no vea la notificación si ya llegó a su dispositivo.

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